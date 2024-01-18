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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Жительница Екатеринбурга получила уведомления о чужих долгах

На жительницу Екатеринбурга повесили долги бывшего «уральского пельменя»

18 января 2024, 12:26
Фото: Midjourney

Жительница Екатеринбурга получила уведомления о чужих долгах

В Екатеринбурге местная жительница Ольга узнала, что с нее требуют чужие долги. Уведомление она получила на «Госуслугах».

Ей приписали долг в 65 тысяч рублей, который на самом деле принадлежит бывшему члену команды «Уральские пельмени» Сергею Нетиевскому. Аналогичные письма женщина получила и на почту, пишет Е1.

Письма вместо медийного лица по каким-то причинам получила екатеринбурженка Ольга. Это два постановления пристава о запрете на действия на машину.

Письма жительница Екатеринбурга получила 15 января. С тех пор ей не удается дозвониться до пристава. В ФССП посмотрели данные по базе и сказали, что долгов у Ольги нет.

Ответа от техподдержки Госуслуг женщина пока не получила. Настоящий должник подтвердил, что знает о своем долге. Задолжал он за квартиру (коммунальные услуги). Сама квартира уже продана, а долг погашен. Почему его уведомление отправили другому человеку, он намерен разобраться.

Ранее житель Екатеринбурга спрятал спорткар в сугробе, лишь бы его не нашли приставы. Однако автомобиль разыскали.

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#Происшествия#Деньги#Квартира#Долги#Должник#Письма#Машина#Госуслуги#Коммунальные услуги#ФССП#Пристав#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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