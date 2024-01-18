На жительницу Екатеринбурга повесили долги бывшего «уральского пельменя»

Ответа от техподдержки Госуслуг женщина пока не получила. Настоящий должник подтвердил, что знает о своем долге. Задолжал он за квартиру (коммунальные услуги). Сама квартира уже продана, а долг погашен. Почему его уведомление отправили другому человеку, он намерен разобраться.