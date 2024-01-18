На жительницу Екатеринбурга повесили долги бывшего «уральского пельменя»

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Ей приписали долг в 65 тысяч рублей, который на самом деле принадлежит бывшему члену команды «Уральские пельмени» Сергею Нетиевскому. Аналогичные письма женщина получила и на почту, пишет Е1.
Письма вместо медийного лица по каким-то причинам получила екатеринбурженка Ольга. Это два постановления пристава о запрете на действия на машину.
Письма жительница Екатеринбурга получила 15 января. С тех пор ей не удается дозвониться до пристава. В ФССП посмотрели данные по базе и сказали, что долгов у Ольги нет.
Ответа от техподдержки Госуслуг женщина пока не получила. Настоящий должник подтвердил, что знает о своем долге. Задолжал он за квартиру (коммунальные услуги). Сама квартира уже продана, а долг погашен. Почему его уведомление отправили другому человеку, он намерен разобраться.
Ранее житель Екатеринбурга спрятал спорткар в сугробе, лишь бы его не нашли приставы. Однако автомобиль разыскали.