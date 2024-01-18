В Екатеринбурге больше не получится позвонить из телефонной будки

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Уличные таксофоны использовались жителями города до начала текущего года.
С появлением сотовой связи и возможности звонить онлайн посредством сети интернет, количество желающих совершать звонки с помощью таксофонов практически исчез. В связи с этим, решено демонтировать последние телефонные будки.
Сейчас горожане пользуются мобильными и звонят через интернет, поэтому таксофоны перестали быть необходимостью в больших городах.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области к 90-летию региона пройдет розыгрыш автомобилей и квартир.