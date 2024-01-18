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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

В Екатеринбурге исчезли телефонные будки междугородней связи

В Екатеринбурге больше не получится позвонить из телефонной будки

18 января 2024, 10:22
Фото: 1MI

В Екатеринбурге исчезли телефонные будки междугородней связи

В Главпочтамте Екатеринбурга перестали работать телефонные будки для междугородней связи.

Уличные таксофоны использовались жителями города до начала текущего года.

С появлением сотовой связи и возможности звонить онлайн посредством сети интернет, количество желающих совершать звонки с помощью таксофонов практически исчез. В связи с этим, решено демонтировать последние телефонные будки.

Сейчас горожане пользуются мобильными и звонят через интернет, поэтому таксофоны перестали быть необходимостью в больших городах.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области к 90-летию региона пройдет розыгрыш автомобилей и квартир.

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#Свердловская область#Почта#Звонок#Телефон#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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