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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Юная лыжница Нижнего Тагила победила на Кубке России

Лыжница Нижнего Тагила стала лучшей на этапе Кубка России

19 января 2024, 09:26
Фото: «Тагильский рабочий»

Юная лыжница Нижнего Тагила победила на Кубке России

В Нижнем Тагиле состоялся седьмой этап кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Ученица СШОР «Аист» Кристина Прокопьева стала лучшей на трамплине К-90.

Состязание проходило на горе Долгой. Состязались лучшие лыжники страны. Второе место завоевала Александра Кустова из Магадана, а третье Кристина Кручинина из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Тагильский рабочий».

Среди мужчин тагильчане не завоевали медали. Победу одержал житель Москвы Михаил Назаров, второе место занял житель Татарстана Данила Садреева, а третье — Максим Альчиков из Пермского края.

Ранее сообщалось, что с 9 по 18 февраля в Нижнем Тагиле состоятся масштабные соревнования по зимним видам спорта. В город приедут более 2,5 тысяч спортсменов.

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#Спорт#Соревнования#Кубок России#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Прыжки на лыжах#Трамплин
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