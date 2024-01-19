Лыжница Нижнего Тагила стала лучшей на этапе Кубка России

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Состязание проходило на горе Долгой. Состязались лучшие лыжники страны. Второе место завоевала Александра Кустова из Магадана, а третье Кристина Кручинина из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Тагильский рабочий».
Среди мужчин тагильчане не завоевали медали. Победу одержал житель Москвы Михаил Назаров, второе место занял житель Татарстана Данила Садреева, а третье — Максим Альчиков из Пермского края.
Ранее сообщалось, что с 9 по 18 февраля в Нижнем Тагиле состоятся масштабные соревнования по зимним видам спорта. В город приедут более 2,5 тысяч спортсменов.