Тело похороненного по ошибке военного в Екатеринбурге вернули родственниками

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В Казани мужчину уже перезахоронили. Солдату Александру было 30 лет, пишет Е1.
Ранее сообщалось, что в этой истории виноват военный морг Ростова-на-Дону.
Напомним, что тело мужчины отправили в Екатеринбург. 3 января его похоронили родственники, полагая что предают земле тело своего близкого человека.
Спустя несколько дней им позвонили и сказали, что произошла ошибка, а тело Ивана только лишь едет к ним. А они похоронили Александра, которого родные ждут в Казани.