tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Родственникам возвращен похороненный по ошибке в Екатеринбурге военный

Тело похороненного по ошибке военного в Екатеринбурге вернули родственниками

19 января 2024, 12:34
Фото: 1MI

Родственникам возвращен похороненный по ошибке в Екатеринбурге военный

Тело мужчины, который погиб на СВО и был похоронен в Екатеринбурге, направили в Казань. Погибшего по ошибке похоронили в уральской столице, перепутав его тело с однофамильцем.

В Казани мужчину уже перезахоронили. Солдату Александру было 30 лет, пишет Е1.

Ранее сообщалось, что в этой истории виноват военный морг Ростова-на-Дону.

Напомним, что тело мужчины отправили в Екатеринбург. 3 января его похоронили родственники, полагая что предают земле тело своего близкого человека.

Спустя несколько дней им позвонили и сказали, что произошла ошибка, а тело Ивана только лишь едет к ним. А они похоронили Александра, которого родные ждут в Казани.

Солдата из Горноуральского ГО объявили дезертиром по ошибке
Узнать подробнее
Читайте также:
Солдат в Евпатории по ошибке сжег могилу своего сослуживцаВ Челябинске спецназ ранним утром вломился в частный дом по ошибке
#Происшествия#Труп#Тело#Казань#Похороны#18+#Екатеринбург#СВО#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Жители Нижнего Тагила окунаются в прорубь на Крещение: фоторепортаж TagilCity.ru
Сегодня, 08:00
Шок, скачок давления и потеря сознания: чем опасно купание в проруби
Сегодня, 07:09
Прокуратура проверяет школу в Нижнем Тагиле, ученики которой избили сверстницу
Сегодня, 04:50
Более 2 млрд рублей: кто из предприятий Екатеринбурга задолжал налоговой
Вчера, 10:15
353 миллиона рублей по налогам: стали известны главные должники Первоуральска
Сегодня, 06:23
Где окунуться в Крещение в Свердловской области: список купелей
17 января, 11:37