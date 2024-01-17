Кем был солдат, которого по ошибке похоронили в Екатеринбурге

Отмечается, что мужчины были однофамильцами. Сперва документы были оформлены на парня с Урала, а номер присвоили солдату из Казани. Произошла путаница. Похороны состоялись 3 января, а 5 стало известно, что родственники похоронили в закрытом гробу не своего родного человека, а жителя Казани.