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Published Сегодня, 12:46

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Updated Сегодня, 12:49

Похороненный по ошибке в Екатеринбурге солдат оказался из Казани

Кем был солдат, которого по ошибке похоронили в Екатеринбурге

17 января 2024, 12:46
Фото: 1MI

Похороненный по ошибке в Екатеринбурге солдат оказался из Казани

Стало известно, кем был солдат, которого похоронили чужие родственники в Екатеринбурге. Мужчина родом из Казани. Там его тело ждут родные.

Речь идет о погибшем бойце СВО, которого похоронили в Екатеринбурге, приняв за местного погибшего солдата. После этого тело эксгумировали.

Родственникам свердловского бойца пришлось хоронить его заново. А тело похороненного по ошибке отправят родным в Казань, об этом пишут Ура.ру.

Отмечается, что мужчины были однофамильцами. Сперва документы были оформлены на парня с Урала, а номер присвоили солдату из Казани. Произошла путаница. Похороны состоялись 3 января, а 5 стало известно, что родственники похоронили в закрытом гробу не своего родного человека, а жителя Казани.

В результате тело солдата из Казани вернули обратно в морг, который расположен в Ростове. Оттуда его перенаправят в Казань.

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#Происшествия#Родственники#Тело#Казань#18+#Екатеринбург#Боец#Гроб#СВО#Урал#Дарья Сорокина#Эксгумация
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