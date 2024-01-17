Кем был солдат, которого по ошибке похоронили в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Речь идет о погибшем бойце СВО, которого похоронили в Екатеринбурге, приняв за местного погибшего солдата. После этого тело эксгумировали.
Родственникам свердловского бойца пришлось хоронить его заново. А тело похороненного по ошибке отправят родным в Казань, об этом пишут Ура.ру.
Отмечается, что мужчины были однофамильцами. Сперва документы были оформлены на парня с Урала, а номер присвоили солдату из Казани. Произошла путаница. Похороны состоялись 3 января, а 5 стало известно, что родственники похоронили в закрытом гробу не своего родного человека, а жителя Казани.
В результате тело солдата из Казани вернули обратно в морг, который расположен в Ростове. Оттуда его перенаправят в Казань.