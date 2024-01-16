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Житель Серова поехал на СВО и погиб

В Серове похоронили дважды побывавшего на СВО мужчину

16 января 2024, 07:52
Фото: 1MI

Житель Серова поехал на СВО и погиб

В Серове состоялись похороны мужчины, который дважды побывал на спецоперации. Свердловчанину было 38 лет.

Погибшего зовут Евгений Куртеев. Сперва он пробыл в зоне СВО до конца контракта, который подписал два года назад. В августе прошлого года он подписал новый контракт.

Погиб он 20 ноября 2023 года во время боев освобождению Кременной. Ранее он участвовал в освобождении Артемовска, отметили в местной администрации. Он был награжден почетной медалью.

После возвращения домой он вскоре снова подписал контракт. В Серове он родился и вырос, работал сортировщиком-сдатчиком металла. Позднее переехал в Тюмень. Похоронили мужчину 15 января.

Ранее на спецоперации погиб строитель свердловского метрополитена.

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