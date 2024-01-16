В Серове похоронили дважды побывавшего на СВО мужчину

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Погибшего зовут Евгений Куртеев. Сперва он пробыл в зоне СВО до конца контракта, который подписал два года назад. В августе прошлого года он подписал новый контракт.
Погиб он 20 ноября 2023 года во время боев освобождению Кременной. Ранее он участвовал в освобождении Артемовска, отметили в местной администрации. Он был награжден почетной медалью.
После возвращения домой он вскоре снова подписал контракт. В Серове он родился и вырос, работал сортировщиком-сдатчиком металла. Позднее переехал в Тюмень. Похоронили мужчину 15 января.
Ранее на спецоперации погиб строитель свердловского метрополитена.