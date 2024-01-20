Команда биатлонистов забыла сумки с патронами в Кольцово

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Коробки обнаружили сотрудники аэропорта. Они обратились в полицию, пишет «Урал Мэш».
Прибыли специалисты. В одной из них находились 500 патронов, в другой — еще 7 тысяч штук. Оперативно удалось найти тренера команды Дмитрия.
Он рассказал, что юные спортсмены прибыли из Салехарда. В какой-то момент тренер отвлекся и оставил сумки с патронами у учеников. А вспомнил о патронах он только в автобусе.
В результате Дмитрий предоставил все документы. Однако патроны до сих пор находятся в Кольцово Сейчас полицейские решают, что им делать с тренером.
Ранее, в Кольцово пришли проверяющие после сообщений об очередях на входе.