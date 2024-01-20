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Published Сегодня, 10:01

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Updated Сегодня, 10:03

Почти 8 тысяч патронов нашли в аэропорту Кольцово

Команда биатлонистов забыла сумки с патронами в Кольцово

20 января 2024, 10:01
Фото: Midjourney

Почти 8 тысяч патронов нашли в аэропорту Кольцово

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге найдено порядка 8 тысяч патронов. Их оставила команда детей-биатлонистов около входа.

Коробки обнаружили сотрудники аэропорта. Они обратились в полицию, пишет «Урал Мэш».

Прибыли специалисты. В одной из них находились 500 патронов, в другой — еще 7 тысяч штук. Оперативно удалось найти тренера команды Дмитрия.

Он рассказал, что юные спортсмены прибыли из Салехарда. В какой-то момент тренер отвлекся и оставил сумки с патронами у учеников. А вспомнил о патронах он только в автобусе.

В результате Дмитрий предоставил все документы. Однако патроны до сих пор находятся в Кольцово Сейчас полицейские решают, что им делать с тренером.

Ранее, в Кольцово пришли проверяющие после сообщений об очередях на входе.

40 человек стоят в огромной очереди у аэропорта Кольцово
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#Происшествия#Полиция#Кольцово#Патроны#Аэропорт#Аэропорт «Кольцово»#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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