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ПДН в Свердловской области начали работу после смерти девочки в Первоуральске

Омбудсмен Свердловской области привлек ПДН после смерти девочки в Первоуральске

22 января 2024, 08:41
Фото: 1MI

ПДН в Свердловской области начали работу после смерти девочки в Первоуральске

Детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков привлек к работе инспекторов ПДН после того, как в Первоуральске погибла пятимесячная девочка.

О том, что инспекторы ПДН начали работать после данного инцидента, Мороков рассказал Ура.ру. Также омбудсмен отметил, что произошла очередная трагедия.

Напомним, 21 января 2024 года в Первоуральске умерла пятимесячная девочка, которую 36-летний отец завалил вещами в кроватке. Мать при этом не сразу обнаружила дочку задохнувшейся.

Известно, что мужчина в семье злоупотреблял спиртными напитками, а также избивал жену во время беременности. Супруги и ребенок проживали в однокомнатной квартире. Точную причину смерти ребенка можно будет установить после результатов экспертизы.

Мать задохнувшейся девочки из Первоуральска заметила ее труп через 10 часов
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