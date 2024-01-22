Омбудсмен Свердловской области привлек ПДН после смерти девочки в Первоуральске

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
О том, что инспекторы ПДН начали работать после данного инцидента, Мороков рассказал Ура.ру. Также омбудсмен отметил, что произошла очередная трагедия.
Напомним, 21 января 2024 года в Первоуральске умерла пятимесячная девочка, которую 36-летний отец завалил вещами в кроватке. Мать при этом не сразу обнаружила дочку задохнувшейся.
Известно, что мужчина в семье злоупотреблял спиртными напитками, а также избивал жену во время беременности. Супруги и ребенок проживали в однокомнатной квартире. Точную причину смерти ребенка можно будет установить после результатов экспертизы.