Семья лишилась отца и сына в страшном пожаре на улице Ляхина в Невьянске

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Выжили в этом ЧП женщина и девочка. Они потеряли двоих членов семьи и остались без дома.
В МЧС назвали причиной воспламенения неисправное электрооборудование. Из-за него произошло короткое замыкание. Горело 100 квадратных метров жилья.
Женщина и дочка успели выбежать на улицу, а отец и сын остались в доме, где сгорели. Сейчас родные семьи объявили сбор средств и одежды для них.
Ранее сообщалось, что в доме не было пожарных извещателей.