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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Без жилья осталась семья из Невьянска после пожара

Семья лишилась отца и сына в страшном пожаре на улице Ляхина в Невьянске

22 января 2024, 12:32
Фото: МЧС Свердловской области

Без жилья осталась семья из Невьянска после пожара

Мужчина и ребенок погибли в пожаре, который разгорелся ночью на улице Ляхина в Невьянске.

Выжили в этом ЧП женщина и девочка. Они потеряли двоих членов семьи и остались без дома.

В МЧС назвали причиной воспламенения неисправное электрооборудование. Из-за него произошло короткое замыкание. Горело 100 квадратных метров жилья.

Женщина и дочка успели выбежать на улицу, а отец и сын остались в доме, где сгорели. Сейчас родные семьи объявили сбор средств и одежды для них.

Ранее сообщалось, что в доме не было пожарных извещателей.

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