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Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Такси попало в аварию в центре Екатеринбурга

Иномарка и автомобиль такси столкнулись в центре Екатеринбурга

23 января 2024, 06:55
Фото: Midjourney

Такси попало в аварию в центре Екатеринбурга

Вечером 22 января в Екатеринбурге произошла авария между Mercedes и автомобилем такси Kia. Это случилось в центре, на улице Малышева.

О произошедшем рассказал очевидец событий, пишет Ура.ру. По словам свидетеля, оба авто двигались в попутном направлении со стороны улицы 8-е Марта.

Как утверждает владелец Mercedes, таксист пошел на разворот перед мостом. А водитель такси говорит, что он ехал по прямой и не планировал совершать разворот. Также, по версии таксиста, автомобилист на Mercedes ехал с превышающей скоростью и вилял.

На место приезжала реанимация, плохо было таксисту. Ехать в больницу он отказался.

Ранее сообщалось, что 98-летний старик попал в больницу с травмами после ДТП в Каменске-Уральском.

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#Больница#ДТП#Мост#Автомобиль#Такси#Скорость#Реанимация#Свидетель#Mercedes#18+#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
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