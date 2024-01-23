Иномарка и автомобиль такси столкнулись в центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
О произошедшем рассказал очевидец событий, пишет Ура.ру. По словам свидетеля, оба авто двигались в попутном направлении со стороны улицы 8-е Марта.
Как утверждает владелец Mercedes, таксист пошел на разворот перед мостом. А водитель такси говорит, что он ехал по прямой и не планировал совершать разворот. Также, по версии таксиста, автомобилист на Mercedes ехал с превышающей скоростью и вилял.
На место приезжала реанимация, плохо было таксисту. Ехать в больницу он отказался.
Ранее сообщалось, что 98-летний старик попал в больницу с травмами после ДТП в Каменске-Уральском.