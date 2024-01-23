После отказа. Полиция возбудила уголовное дело по уральцу, которого избили осенью

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Полиция приняла решение возбудить уголовное дело по статье 115 УК РФ по инциденту в Каменске-Уральском, который произошел осенью прошлого года.
Напомним, вначале в результате нападения на молодого парня в Каменске-Уральском, полицейские отказали в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на поздние данные судмедэкспертизы.
Происшествие случилось несколько месяцев назад. Тогда прохожий напал на парня и нанес несколько ударов. Девушка потерпевшего наблюдала за происходящим и впоследствии опознала нападающего, им оказался ранее судимый мужчина.