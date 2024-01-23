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Posted Сегодня, 16:18

Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:20

Updated Сегодня, 16:20

Полиция на Урале возбудила уголовное дело о нападении на парня после отказа

После отказа. Полиция возбудила уголовное дело по уральцу, которого избили осенью

23 января 2024, 16:18
Фото: Midjourney

Полиция на Урале возбудила уголовное дело о нападении на парня после отказа

Полиция после отказа возбудила уголовное дело по нападению на уральца.

Полиция приняла решение возбудить уголовное дело по статье 115 УК РФ по инциденту в Каменске-Уральском, который произошел осенью прошлого года.

Напомним, вначале в результате нападения на молодого парня в Каменске-Уральском, полицейские отказали в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на поздние данные судмедэкспертизы.

Происшествие случилось несколько месяцев назад. Тогда прохожий напал на парня и нанес несколько ударов. Девушка потерпевшего наблюдала за происходящим и впоследствии опознала нападающего, им оказался ранее судимый мужчина.

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#Происшествия#Свердловская область#Избиение#Полиция#Уголовное дело#Нападение#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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