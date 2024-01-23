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Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Ветреная погода ожидается в Свердловской области

Сильный ветер накроет Свердловскую область

23 января 2024, 06:38
Фото: Midjourney

Ветреная погода ожидается в Свердловской области

В Свердловской области днем 23 января синоптики прогнозируют усиление ветра.

По данным метеоролога Алексея Пулина, ветреность в регионе начнется со вторника. Синоптик отметил, что при адвекции на Средний Урал высотного тепла вновь ожидается усиление ветра.

Температура в регионе 23 января охладится до -16 градусов. В Екатеринбурге прогнозируюися порывы ветра, которые могут достигнуть 11 метров в секунду.

В областном центре в этот день будет -12 градусов днем и до -18 в ночное время.

По данным сайта Гисметео, в среду, 24 января, в уральской столице ожидается до -8 градусов в дневное время и ветер до 5 метров в секунду. В четверг прогнозируется -10 градусов, в пятницу — 9 градусов. В выходные будет -7 градусов, а ночью — 12 градусов.

Ранее сообщалось, что рабочая неделя в Нижнем Тагиле будет неснежная и ветреная.

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#Свердловская область#Воздух#Ветер#Средний Урал#Окружающая среда#Тепло#Екатеринбург#Метеоролог#Дарья Сорокина#Алексей Пулин
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