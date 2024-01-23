Сильный ветер накроет Свердловскую область

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
По данным метеоролога Алексея Пулина, ветреность в регионе начнется со вторника. Синоптик отметил, что при адвекции на Средний Урал высотного тепла вновь ожидается усиление ветра.
Температура в регионе 23 января охладится до -16 градусов. В Екатеринбурге прогнозируюися порывы ветра, которые могут достигнуть 11 метров в секунду.
В областном центре в этот день будет -12 градусов днем и до -18 в ночное время.
По данным сайта Гисметео, в среду, 24 января, в уральской столице ожидается до -8 градусов в дневное время и ветер до 5 метров в секунду. В четверг прогнозируется -10 градусов, в пятницу — 9 градусов. В выходные будет -7 градусов, а ночью — 12 градусов.
Ранее сообщалось, что рабочая неделя в Нижнем Тагиле будет неснежная и ветреная.