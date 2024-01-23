Сильный ветер накроет Свердловскую область

По данным сайта Гисметео, в среду, 24 января, в уральской столице ожидается до -8 градусов в дневное время и ветер до 5 метров в секунду. В четверг прогнозируется -10 градусов, в пятницу — 9 градусов. В выходные будет -7 градусов, а ночью — 12 градусов.