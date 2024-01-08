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Published Сегодня, 17:40

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"Хлопок", млн за смерть мужа, холодные батареи и ветреная погода

"Хлопок", млн за смерть мужа, холодные батареи и ветреная погода

8 января 2024, 17:40
Фото: Midjourney
Что случилось на станции «Сан-Донато» в Нижнем Тагиле. На территории УВЗ произошел инцидент стоимостью млн. Кто виноват в том, что батареи холодные. Тагильчанка в сериале про народную культуру России и о том, какая погода ждет на неделе: самое важное, что произошло за 8 января в Нижнем Тагиле.

В транспортной прокуратуре Нижнего Тагила подтвердили, что на станции «Сан-Донато» произошло ЧП. Происшествие случилось в районе пяти вечера по местному времени. Не далеко от места инцидента находился топливный терминал «Газпром нефти». На месте работают спецслужбы. Последствия ЧП прямо сейчас устраняются.

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В апреле 2022 года в Нижнем Тагиле случилась трагедия — погиб работник компании ООО «Билд» Андрей Балакин (имя изменено), который выполнял работу на территории НПК «Уралвагонзавод». У погибшего остались двое детей, а его вдова подала в суд, надеясь получить компенсацию.

Отец двоих детей разбился на УВЗ: жена отсудила миллион и ежемесячную выплату дочери
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Могут возникать ситуации, когда батареи в квартирах тагильчан, не обеспечивают нужную температуру или совершенно не греют, существуют службы, которые принимают заявки на решение этой проблемы.

Куда жаловаться на холодные батареи в Нижнем Тагиле
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Художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина стала одной из героинь документального сериала, который посвящен культуре народов России. Она поделилась, что ранее уже снималась в документальных фильмах, но эти съемки — ее дебют в кино. В сериале было пять историй, одна из них об Алисе Горшениной. Называется «Алиса в Коми». Весь сериал можно посмотреть в сервисе Okko.

«Тонкой нитью»: художница из Тагила снялась в сериале про народную культуру России
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В Нижнем Тагиле на первой рабочей неделе 2024 года ожидается ветреная погода со скоростью до 10 м/с. Температура будет колебаться от -22 до -17 градусов, прогнозируются снегопады и солнечная погода. Ветер усилится до 9 м/с в субботу и воскресенье. Осадки превысят норму 12 и 13 января.

Ветреная погода ожидается в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
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