"Хлопок", млн за смерть мужа, холодные батареи и ветреная погода

Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
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Updated Сегодня, 17:42
В транспортной прокуратуре Нижнего Тагила подтвердили, что на станции «Сан-Донато» произошло ЧП. Происшествие случилось в районе пяти вечера по местному времени. Не далеко от места инцидента находился топливный терминал «Газпром нефти». На месте работают спецслужбы. Последствия ЧП прямо сейчас устраняются.
В апреле 2022 года в Нижнем Тагиле случилась трагедия — погиб работник компании ООО «Билд» Андрей Балакин (имя изменено), который выполнял работу на территории НПК «Уралвагонзавод». У погибшего остались двое детей, а его вдова подала в суд, надеясь получить компенсацию.
Могут возникать ситуации, когда батареи в квартирах тагильчан, не обеспечивают нужную температуру или совершенно не греют, существуют службы, которые принимают заявки на решение этой проблемы.
Художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина стала одной из героинь документального сериала, который посвящен культуре народов России. Она поделилась, что ранее уже снималась в документальных фильмах, но эти съемки — ее дебют в кино. В сериале было пять историй, одна из них об Алисе Горшениной. Называется «Алиса в Коми». Весь сериал можно посмотреть в сервисе Okko.
В Нижнем Тагиле на первой рабочей неделе 2024 года ожидается ветреная погода со скоростью до 10 м/с. Температура будет колебаться от -22 до -17 градусов, прогнозируются снегопады и солнечная погода. Ветер усилится до 9 м/с в субботу и воскресенье. Осадки превысят норму 12 и 13 января.