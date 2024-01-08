"Хлопок", млн за смерть мужа, холодные батареи и ветреная погода

Художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина стала одной из героинь документального сериала, который посвящен культуре народов России. Она поделилась, что ранее уже снималась в документальных фильмах, но эти съемки — ее дебют в кино. В сериале было пять историй, одна из них об Алисе Горшениной. Называется «Алиса в Коми». Весь сериал можно посмотреть в сервисе Okko.