Куда жаловаться на холодные батареи в Нижнем Тагиле

По разным причинам теплоносители в квартирах жителей Нижнего Тагила могут не выдавать необходимую температуру. Если ситуация стоит остро — батареи действительно не греют и приносят дискомфорт домочадцам, то есть службы, которые принимают заявки по этому поводу.