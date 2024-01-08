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Published Сегодня, 08:56

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Updated Сегодня, 08:58

Куда жаловаться на холодные батареи в Нижнем Тагиле

Куда жаловаться на холодные батареи в Нижнем Тагиле

8 января 2024, 08:56
Фото: Midjourney
По разным причинам теплоносители в квартирах жителей Нижнего Тагила могут не выдавать необходимую температуру. Если ситуация стоит остро — батареи действительно не греют и приносят дискомфорт домочадцам, то есть службы, которые принимают заявки по этому поводу.

В Нижнем Тагиле пожаловаться на холодные батареи можно по телефону «горячей линии» единой дежурно-диспетчерской службы города. Именно эти контакты упоминают в министерстве ЖКХ Свердловской области для обращений по поводу качества теплоснабжения.

Номера ЕДДС в Нижнем Тагиле: 112, +7(3435) 25-78-92, +7(3435) 25-78-83.

Диспетчеры будут принимать заявки для дальнейшей проверки по каждому адресу.

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Добавим, что в 2024 году в городе увеличили расходы на Центр защиты населения, Единую дежурно-диспетчерскую службу, а также на противопожарную безопасность в 2024 году — всего на 20 миллионов рублей.

Вместе с этим в Свердловской области ожидается увеличение платы за коммунальные услуги. Нововведение будет действовать с лета.

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