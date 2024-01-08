Куда жаловаться на холодные батареи в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
В Нижнем Тагиле пожаловаться на холодные батареи можно по телефону «горячей линии» единой дежурно-диспетчерской службы города. Именно эти контакты упоминают в министерстве ЖКХ Свердловской области для обращений по поводу качества теплоснабжения.
Диспетчеры будут принимать заявки для дальнейшей проверки по каждому адресу.
Добавим, что в 2024 году в городе увеличили расходы на Центр защиты населения, Единую дежурно-диспетчерскую службу, а также на противопожарную безопасность в 2024 году — всего на 20 миллионов рублей.
Вместе с этим в Свердловской области ожидается увеличение платы за коммунальные услуги. Нововведение будет действовать с лета.