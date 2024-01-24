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Торфяник горит в Свердловской области

«Торф мешают со снегом, заглушают дым»: в Свердловской области горит торфяник

24 января 2024, 08:42
Фото: 1MI

Торфяник горит в Свердловской области

Около поселка Солнечный в Свердловской области загорелся торфяник. Пожарные нашли 12 очагов возгорания.

Ближайший из них находился в 400 метрах от поселка. Известно, что спасатели мешают торф со снегом, чтобы заглушить дым, а также чтобы тление не разошлось, пишет «Урал Мэш»

Напомним, что минувшей сенью из-за залежей горело больше тысячи гектаров лесного массива. Также ранее Челябинске горел рынок «Восточный город». На место для борьбы с пламенем приезжали 36 пожарных машин и 96 пожарных. Горело 1200 квадратных метров. Спасатели столкнулись с нехваткой воды, а пламя было видно издалека.

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#Происшествия#Пожар#Свердловская область#Спасатели#Снег#Челябинск#Дым#Торф#Екатеринбург#Лесной массив#Дарья Сорокина#Пожарные машины
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