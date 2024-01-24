«Торф мешают со снегом, заглушают дым»: в Свердловской области горит торфяник

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Ближайший из них находился в 400 метрах от поселка. Известно, что спасатели мешают торф со снегом, чтобы заглушить дым, а также чтобы тление не разошлось, пишет «Урал Мэш»
Напомним, что минувшей сенью из-за залежей горело больше тысячи гектаров лесного массива. Также ранее Челябинске горел рынок «Восточный город». На место для борьбы с пламенем приезжали 36 пожарных машин и 96 пожарных. Горело 1200 квадратных метров. Спасатели столкнулись с нехваткой воды, а пламя было видно издалека.