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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

В Нижнем Тагиле пересмотрят дело полицейских за превышение полномочий

Дело полицейских из Нижнего Тагила за превышение полномочий пересмотрят

25 января 2024, 11:43
Фото: Midjourney

В Нижнем Тагиле пересмотрят дело полицейских за превышение полномочий

В Нижнем Тагиле в суде пересмотрели дело полицейских, которых обвиняли в превышении своих полномочий. Речь идет о четырех стражах порядка.

По данным следствия, двое из них превысили полномочия, а двое подделали доказательства. Это дело рассматривалось осенью прошлого года, сообщает Свердловский облсуд.

В результате полицейских Руслана Белоконного и Павла Долганова признали виновными по ч.1 ст. 286 УК РФ. Им назначили принудительные работы на два года с удержанием 10% от зарплат. А страж порядка Михаила Фельбуша и Илью Яшина по ч.1 ст. 303 УК РФ тогда оправдали.

Прокурор и сами осужденные обжаловали это решение. В результате Свердловский облсуд отменил приговор Руслану и Павлу. Уголовное дело в отношении них будет направлено для нового рассмотрения в Тагилстроевский районный суд.

Напомним, что ранее двоих полицейских по этому делу обвиняли в подмене анализов хоккейного тренера. После того, как их оправдали, обоих восстановили на службе и выплатили деньги за время вынужденного прогула с 26 марта по 13 октября 2021 года. Во время пересмотра дела оправдательный приговор в их адрес был оставлен в силе.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Суд#Полиция#Уголовное дело#Превышение полномочий#Криминал#Обвинение#18+#Екатеринбург#Доказательства#Пересмотр дела#Дарья Сорокина
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