Дело полицейских из Нижнего Тагила за превышение полномочий пересмотрят

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
По данным следствия, двое из них превысили полномочия, а двое подделали доказательства. Это дело рассматривалось осенью прошлого года, сообщает Свердловский облсуд.
В результате полицейских Руслана Белоконного и Павла Долганова признали виновными по ч.1 ст. 286 УК РФ. Им назначили принудительные работы на два года с удержанием 10% от зарплат. А страж порядка Михаила Фельбуша и Илью Яшина по ч.1 ст. 303 УК РФ тогда оправдали.
Прокурор и сами осужденные обжаловали это решение. В результате Свердловский облсуд отменил приговор Руслану и Павлу. Уголовное дело в отношении них будет направлено для нового рассмотрения в Тагилстроевский районный суд.
Напомним, что ранее двоих полицейских по этому делу обвиняли в подмене анализов хоккейного тренера. После того, как их оправдали, обоих восстановили на службе и выплатили деньги за время вынужденного прогула с 26 марта по 13 октября 2021 года. Во время пересмотра дела оправдательный приговор в их адрес был оставлен в силе.