Дело полицейских из Нижнего Тагила за превышение полномочий пересмотрят

Напомним, что ранее двоих полицейских по этому делу обвиняли в подмене анализов хоккейного тренера. После того, как их оправдали, обоих восстановили на службе и выплатили деньги за время вынужденного прогула с 26 марта по 13 октября 2021 года. Во время пересмотра дела оправдательный приговор в их адрес был оставлен в силе.