В Первоуральске в суде произошел конфликт между семьей полицейского и его жертвами

На заседании присутствовали двое мужчин. Один из потерпевших спросил у жены полицейского, приходил ли к ней когда-нибудь кто-то домой с ножом. Женщина ответила, что пожалуется стражам порядка. Также она сказала, что от мужчин, которых якобы избил ее супруг, она получала угрозы. На месте мужчин попытались успокоить.