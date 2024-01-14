В Первоуральске в суде произошел конфликт между семьей полицейского и его жертвами

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Ранее бывший полицейский обвинил своих коллег в сокрытии тел людей. Во время заседания в суде родственники экс-полицейского стали конфликтовать с мужчинами, которых страж порядка якобы избил, пишет Ура.ру.
На заседании присутствовали двое мужчин. Один из потерпевших спросил у жены полицейского, приходил ли к ней когда-нибудь кто-то домой с ножом. Женщина ответила, что пожалуется стражам порядка. Также она сказала, что от мужчин, которых якобы избил ее супруг, она получала угрозы. На месте мужчин попытались успокоить.
Напомним, что бывший полицейский Юрий рассказал журналистам о трех трупах, которые были найдены в одной могиле. Руководство полиции об обвинил в укрывательстве этих тел. В тоже время самого Юрия судят за превышение полномочий. Следователи полагают, что он применил силу к троим гражданам.