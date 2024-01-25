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Updated Сегодня, 12:16

В Свердловской области организация оштрафована на 150 тысяч за навязчивые звонки

В Свердловской области сотрудники микрозаймов позвонили должнику и его жене 191 раз

25 января 2024, 12:14
Фото: ФССП Свердловской области

В Свердловской области организация оштрафована на 150 тысяч за навязчивые звонки

В Свердловской области организация, занимающаяся возвратом просроченной задолженности, оплатила 150 тысяч рублей за навязчивые звонки и смс.

Дело в том, что фирма допустила нарушения закона о защите прав физлиц. Отмечается, что работники одной из микрофинансовых организаций многократно звонили мужчине-должнику и его жене. Они требовали погасить долги, сообщили в региональном ФССП.

На навязчивые звонки пожаловался сам мужчина. Он пояснил, что брал деньги в долг у этой организации и допустил задолженность. Однако сотрудники организации звонили ему слишком часто и в грубой форме требовали вернуть деньги.

Мужчина показал и распечатку звонков: в один из дней он получил 191 звонок и 135 сообщение. Сотрудники ФССП нашли в этих действиях нарушение ФЗ №230-ФЗ. В микрозаймах была проведена проверка. «МФК Новое Финансирование» оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Ранее жителя Екатеринбурга оштрафовали за то, что он катал пассажиров на тюбинге.

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#Происшествия#Свердловская область#Финансирование#Долги#ФССП#Звонки#Должники#Организация#Микрозаймы#Екатеринбург#Нарушение закона#Дарья Сорокина#Защита прав физлиц
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