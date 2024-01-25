В Свердловской области сотрудники микрозаймов позвонили должнику и его жене 191 раз

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Дело в том, что фирма допустила нарушения закона о защите прав физлиц. Отмечается, что работники одной из микрофинансовых организаций многократно звонили мужчине-должнику и его жене. Они требовали погасить долги, сообщили в региональном ФССП.
На навязчивые звонки пожаловался сам мужчина. Он пояснил, что брал деньги в долг у этой организации и допустил задолженность. Однако сотрудники организации звонили ему слишком часто и в грубой форме требовали вернуть деньги.
Мужчина показал и распечатку звонков: в один из дней он получил 191 звонок и 135 сообщение. Сотрудники ФССП нашли в этих действиях нарушение ФЗ №230-ФЗ. В микрозаймах была проведена проверка. «МФК Новое Финансирование» оштрафовали на 150 тысяч рублей.
Ранее жителя Екатеринбурга оштрафовали за то, что он катал пассажиров на тюбинге.