Голые и босые мужчины сбежали из секты в Свердловской области

Они сообщали, что сбежали из секты, что очень замерзли. Одна из селянок согласилась помочь беглецам: требовалось вызвать такси. После один из мужчин взял у таксиста телефон, чтобы позвонить маме, которая в результате оплатила им эту поездку. Уехали мужчины в Каменск-Уральский.