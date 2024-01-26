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Двое раздетых мужчин сбежали из секты в Свердловской области

Голые и босые мужчины сбежали из секты в Свердловской области

26 января 2024, 10:58
Фото: 1MI

Двое раздетых мужчин сбежали из секты в Свердловской области

Два голых и босых мужчины сбежали из секты прямо на мороз. Их заметили на одной из улиц села Мезенского под Екатеринбургом.

По словам местных жителей, мужчины бежали со стороны Баженовского моста и стучали в двери домов, просили о помощи. Однако никто не откликнулся, пишет ЕАН.

Они сообщали, что сбежали из секты, что очень замерзли. Одна из селянок согласилась помочь беглецам: требовалось вызвать такси. После один из мужчин взял у таксиста телефон, чтобы позвонить маме, которая в результате оплатила им эту поездку. Уехали мужчины в Каменск-Уральский.

Сначала некоторые жители подумали, что это насильники из Белоярского. Однако сектанты моложе тех мужчин, которые изображены на ориентировке на насильников.

Напомним, что ранее в Белоярском двое мужчин изнасиловали девушку, украли у нее браслет из золота и два смартфона. Девушка пошла в полицию и сказала, что знает насильников. На них создали ориентировки, которые распространяют среди жителей. Их разыскивают.

Ранее сообщалось, что голый мужчина бегал за людьми в Туринске и ругался матом.

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#Происшествия#Каменск-Уральский#Свердловская область#Помощь#Изнасилование#Такси#Побег#Секта#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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