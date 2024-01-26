Голые и босые мужчины сбежали из секты в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
По словам местных жителей, мужчины бежали со стороны Баженовского моста и стучали в двери домов, просили о помощи. Однако никто не откликнулся, пишет ЕАН.
Они сообщали, что сбежали из секты, что очень замерзли. Одна из селянок согласилась помочь беглецам: требовалось вызвать такси. После один из мужчин взял у таксиста телефон, чтобы позвонить маме, которая в результате оплатила им эту поездку. Уехали мужчины в Каменск-Уральский.
Сначала некоторые жители подумали, что это насильники из Белоярского. Однако сектанты моложе тех мужчин, которые изображены на ориентировке на насильников.
Напомним, что ранее в Белоярском двое мужчин изнасиловали девушку, украли у нее браслет из золота и два смартфона. Девушка пошла в полицию и сказала, что знает насильников. На них создали ориентировки, которые распространяют среди жителей. Их разыскивают.
Ранее сообщалось, что голый мужчина бегал за людьми в Туринске и ругался матом.