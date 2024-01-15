В Екатеринбурге в многоэтажном доме курица сбежала от хозяев к соседям

В одном из подъездов многоэтажного здания в Екатеринбурге на 10-м этаже 16-этажного дома была обнаружена самая обычная живая курица. Предполагается, что птица принадлежит соседям, которые ее потеряли. Возможно, жители одной из квартир решили взять курицу в связи с подорожанием цен на яйца.