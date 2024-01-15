В Екатеринбурге в многоэтажном доме курица сбежала от хозяев к соседям

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
В одном из подъездов многоэтажного здания в Екатеринбурге на 10-м этаже 16-этажного дома была обнаружена самая обычная живая курица. Предполагается, что птица принадлежит соседям, которые ее потеряли. Возможно, жители одной из квартир решили взять курицу в связи с подорожанием цен на яйца.
Соседи обнаружили курицу в своем подъезде и принялись ухаживать за ней. Они открыли ей дверь своей секции, чтобы она не замерзла. Любопытно, что многоэтажный дом находится не на окраине города, сообщает «КП-Екатеринбург».
Ранее сообщалось, что в Екатеринбург вернулась курица после аномальных морозов.