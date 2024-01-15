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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

В Екатеринбурге в 16-этажном доме нашли живую курицу

В Екатеринбурге в многоэтажном доме курица сбежала от хозяев к соседям

15 января 2024, 17:03
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге в 16-этажном доме нашли живую курицу

В одном из центральных домов Екатеринбурга жители многоквартирного дома обнаружили несушку.

В одном из подъездов многоэтажного здания в Екатеринбурге на 10-м этаже 16-этажного дома была обнаружена самая обычная живая курица. Предполагается, что птица принадлежит соседям, которые ее потеряли. Возможно, жители одной из квартир решили взять курицу в связи с подорожанием цен на яйца.

Соседи обнаружили курицу в своем подъезде и принялись ухаживать за ней. Они открыли ей дверь своей секции, чтобы она не замерзла. Любопытно, что многоэтажный дом находится не на окраине города, сообщает «КП-Екатеринбург».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбург вернулась курица после аномальных морозов.

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#Свердловская область#Дом#Соседи#Яйца#Екатеринбург#Курица#Инцидент#Камилла Булгакова#Куриные яйца
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