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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

В Нижнем Тагиле появилась мощная насосная установка

В Нижнем Тагиле будут ликвидировать коммунальные аварии и тушить пожары по-новому

26 января 2024, 12:33
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле появилась мощная насосная установка

Благодаря оборудованию в Нижнем Тагиле можно будет предупреждать и более оперативной ликвидировать аварии в случае ЧС.

Случившиеся в последнее время аварии на теплосетях продемонстрировали необходимость такого оборудования. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев.

По его словам, рабочие столкнулись с большим объемом воды, который пришлось откачивать. Ранее в таких ситуациях просили помощи у пожарных, и они откликались.

Мощную насосную установку также можно использовать и при тушении лесных пожаров.

Ранее почти тысяча домов в Верхней Салде остались без газа из-за аварии.

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#Общество#Нижний Тагил#Пожар#Свердловская область#Коммунальная авария#Установка#Оборудование#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Насос
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