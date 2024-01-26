В Нижнем Тагиле будут ликвидировать коммунальные аварии и тушить пожары по-новому

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Случившиеся в последнее время аварии на теплосетях продемонстрировали необходимость такого оборудования. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев.
По его словам, рабочие столкнулись с большим объемом воды, который пришлось откачивать. Ранее в таких ситуациях просили помощи у пожарных, и они откликались.
Мощную насосную установку также можно использовать и при тушении лесных пожаров.
Ранее почти тысяча домов в Верхней Салде остались без газа из-за аварии.