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Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Восемь парков благоустроят в Екатеринбурге в 2025 году

Названы территории, которые скоро преобразятся в Екатеринбурге

29 января 2024, 13:19
Фото: 1MI

Восемь парков благоустроят в Екатеринбурге в 2025 году

Жители Екатеринбурга определились с парками, которые будут участвовать в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды».

Среди восьми парков горожанам предстоит выбрать одну территорию, которая получит деньги на преображение в 2025 году.

В голосовании приняли участие 9059 горожан, и победители были определены в каждом из районов. Муниципальная комиссия утвердила результаты голосования, и в настоящее время проводится подготовка к голосованию. На этом этапе все выбранные объекты будут представлены на рассмотрение горожан, которые определят тот единственный объект. Именно его благоустроят в первоочередном порядке в 2025 году.

Список локаций:

  • Преображенский парк вторая очередь, второй этап,
  • Бульвар по улице Посадской,
  • Парк 7 ключей,
  • Основинский парк,
  • Парк 50-летия ВЛКСМ,
  • Парк 50-летия советской власти — Метеогорка,
  • Бульвар по улице культуры от улицы Машиностроительной до улицы Фестивальной,
  • Солнечные аллеи, второй этап.

Заместитель председателя Комитета благоустройства, Виктор Юровицкий, подчеркнул, что в этом году от каждого района города было представлено по одной площадке, хотя обычно участвовали пять. Кандидатов на участие в голосовании предлагали сами жители города.

Ранее стало известно, что в 2023 прошлом году в уральской столице впервые за последние пять лет не смог набрать нужное число голосов для получения финансирования.

Кроме того, ранее были названы территории Нижнего Тагила, которые преобразятся в 2025 году.

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