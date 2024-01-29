Названы территории, которые скоро преобразятся в Екатеринбурге

В голосовании приняли участие 9059 горожан, и победители были определены в каждом из районов. Муниципальная комиссия утвердила результаты голосования, и в настоящее время проводится подготовка к голосованию. На этом этапе все выбранные объекты будут представлены на рассмотрение горожан, которые определят тот единственный объект. Именно его благоустроят в первоочередном порядке в 2025 году.