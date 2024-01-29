Названы территории, которые скоро преобразятся в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Среди восьми парков горожанам предстоит выбрать одну территорию, которая получит деньги на преображение в 2025 году.
В голосовании приняли участие 9059 горожан, и победители были определены в каждом из районов. Муниципальная комиссия утвердила результаты голосования, и в настоящее время проводится подготовка к голосованию. На этом этапе все выбранные объекты будут представлены на рассмотрение горожан, которые определят тот единственный объект. Именно его благоустроят в первоочередном порядке в 2025 году.
Список локаций:
Заместитель председателя Комитета благоустройства, Виктор Юровицкий, подчеркнул, что в этом году от каждого района города было представлено по одной площадке, хотя обычно участвовали пять. Кандидатов на участие в голосовании предлагали сами жители города.
Ранее стало известно, что в 2023 прошлом году в уральской столице впервые за последние пять лет не смог набрать нужное число голосов для получения финансирования.
Кроме того, ранее были названы территории Нижнего Тагила, которые преобразятся в 2025 году.