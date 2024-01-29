Проверяем квартиру перед покупкой: чек-лист

Posted 29 января, 14:24
Published 29 января, 14:24
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Однако при оформлении сделки могут обнаружиться неприятные моменты, например, долги собственника по коммуналке или внезапно объявившиеся родственники прежнего хозяина.
Вместе с экспертами СОГАЗа рассказываем, на что обратить внимание и какие документы важно проверить перед покупкой на вторичном рынке.
Документы владельца
Проверить паспорт собственника на действительность можно на «Госуслугах». Если его нет в базе или документ просрочен, сделку лучше не проводить. Если собственников несколько, проверьте паспорт каждого.
Обратите внимание на соответствие данных в паспорте и в документах на квартиру, внешнее сходство продавца квартиры и фотографии в паспорте, срок действия и наличие посторонних отметок в документе.
Документы на квартиру
Выписка из ЕГРН подтверждает право собственности (после ее получения должно пройти не более 30 дней). Её может получить собственник или законный представитель в МФЦ, через «Госуслуги» или на сайте Росреестра. Из выписки можно узнать, кто и на основании каких документов является правообладателем квартиры, есть ли ограничения по сделкам с недвижимостью.
Обратите внимание на количество собственников, паспортные данные, возраст. Если кому-то из них меньше 18 лет, для оформления сделки потребуется разрешение органов опеки. Внимательно прочитайте пункты правоустанавливающего документа: договор купли-продажи, приватизации, дарения.
Доверенность
Если сделка проводится через представителя по доверенности, её подлинность можно проверить на сайте Реестра доверенностей.
Обратите внимание, кем доверенное лицо приходится доверителю, какие действия может совершать, на какой срок выдана доверенность. Желательно, чтобы доверенный не мог распоряжаться денежными средствами от продажи объекта.
Выписка из домовой книги
Выписка позволит узнать, кто зарегистрирован в квартире. Получить ее может собственник или его законный представитель в МФЦ, паспортном столе, управляющей компании или ТСЖ.
Если квартира принадлежит продавцу на основании приватизации, следует запросить архивную выписку из домовой книги. Так можно убедиться, что ничьи права на момент приватизации не были нарушены.
Обратите внимание на число зарегистрированных и снятых с учёта лиц, в том числе несовершеннолетних.
Согласие супруга
Согласие супруга собственника понадобится, если квартира приобреталась в браке, даже если на момент продажи супруги уже развелись. Если квартира приобреталась в ипотеку, а собственник вступил в брак в период погашения долга, согласие супруга также необходимо.
Если квартира получена продавцом по дарственной, по наследству или в рамках приватизации, такой документ не потребуется.
Отсутствие задолженностей
Попросите у продавца справку об отсутствии коммунальных задолженностей или последние квитанции об оплате. Справку можно получить в МФЦ или в управляющей компании. Такой документ избавит от возможных разбирательств по долгам предыдущих владельцев недвижимости.
Обратите внимание на дату последнего платежа и сверьте показания счётчиков в квартире с указанными в квитанции.
Справка об остатке суммы маткапитала на пенсионном счёте
Если квартиру продаёт семья с несовершеннолетними детьми, попросите справку об остатке на пенсионном счёте матери. При покупке квартиры с использованием материнского капитала детям должны быть выделены доли. Если этого не было сделано, для оформления сделки потребуется запросить у продавца соглашение об определении долей и согласие органов опеки и попечительства.
Справку продавец может получить в Социальном фонде России (СФР).
Оформите титульное страхование
При оформлении ипотеки банк может рекомендовать оформить полис титульного страхования. Опытные юристы СОГАЗа помогут оценить риски и подобрать условия страхования права собственности на квартиру.
Страхование титула защитит при внезапном появлении скрытых собственников или наследников недвижимости.