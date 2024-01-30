Косулю из колодца вытащили волонтеры Екатеринбурга

Сложности операции по спасению добавлял снежный покров, отсутствие естественного света и низкие температуры. Волонтеры также отметили, что они обморозили руки. После успешного спасения они приняли меры, чтобы предотвратить повторное попадание животных в этот колодец, закрыв его ветвями и досками.