Косулю из колодца вытащили волонтеры Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Свидетелями ЧП стали местные жители, которые случайно услышали странные звуки из колодца. При осмотре они обнаружили, что на дне колодца находится косуля. Спасательную операцию провели добровольцы отряда «Зооспас».
Волонтеры решили извлечь животное, используя веревочную петлю, которую провели вокруг туловища под передними лапами. Однако из-за веса косули ее не удалось оперативно вытащить. Для помощи в вытаскивании использовали альпинистское снаряжение — жумар, привязанный к дереву.
Животное оказалось весьма тяжелым, и первая попытка была неудачной. После трех часов усилий косуля была успешно спасена, но сразу же убежала. Волонтерам удалось остановить ее и избавить от петли.
Сложности операции по спасению добавлял снежный покров, отсутствие естественного света и низкие температуры. Волонтеры также отметили, что они обморозили руки. После успешного спасения они приняли меры, чтобы предотвратить повторное попадание животных в этот колодец, закрыв его ветвями и досками.
Напомним, что перед Новым годом в Екатеринбурге спасена полярная сова из Красной книги. Это очень редкий вид.