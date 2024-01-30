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Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Сергей Шойгу прибыл в Екатеринбург

Сергей Шойгу прилетел на военный завод в Екатеринбурге

30 января 2024, 11:44
Фото: 1MI

Сергей Шойгу прибыл в Екатеринбург

В Екатеринбург приехал глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

По некоторым данным, министр обороны прилетел в город еще вечером 29 января, сообщает Ура.ру со ссылкой на инсайдера.

Два других источника в структурах местной власти подтвердили, что визит Шойгу действительно ожидался 30 января. ЕАН сообщает, что министр обороны посетил военный завод в Екатеринбурге.

Ранее в городе был замечен кортеж, а у главного оборонного предприятия Екатеринбурга — ЗИКа — собрались автомобили ГИБДД. В Центральном военном округе эту информацию пока ане комментировали. Горожане рассказали, что машины полицейских парковались как на обочинах, так и на остановках.

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#Политика#Министерство обороны#Визит#ДПС#Сергей Шойгу#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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