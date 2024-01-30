Сергей Шойгу прилетел на военный завод в Екатеринбурге

Ранее в городе был замечен кортеж, а у главного оборонного предприятия Екатеринбурга — ЗИКа — собрались автомобили ГИБДД. В Центральном военном округе эту информацию пока ане комментировали. Горожане рассказали, что машины полицейских парковались как на обочинах, так и на остановках.