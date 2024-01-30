Сергей Шойгу прилетел на военный завод в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
По некоторым данным, министр обороны прилетел в город еще вечером 29 января, сообщает Ура.ру со ссылкой на инсайдера.
Два других источника в структурах местной власти подтвердили, что визит Шойгу действительно ожидался 30 января. ЕАН сообщает, что министр обороны посетил военный завод в Екатеринбурге.
Ранее в городе был замечен кортеж, а у главного оборонного предприятия Екатеринбурга — ЗИКа — собрались автомобили ГИБДД. В Центральном военном округе эту информацию пока ане комментировали. Горожане рассказали, что машины полицейских парковались как на обочинах, так и на остановках.