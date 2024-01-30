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Published Сегодня, 11:15

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Updated Сегодня, 11:17

Полицейский кортеж замечен около военного завода в Екатеринбурге

К засекреченному военному заводу в Екатеринбурге съехались полицейские

30 января 2024, 11:15
Фото: 1MI

Полицейский кортеж замечен около военного завода в Екатеринбурге

На территорию Завода имени Куйбышева (ЗиК) в Екатеринбурге съехались машины ДПС, привлекая внимание водителей, проезжающих мимо.

Свидетели происшествия делятся впечатлениями о большом скоплении полицейских автомобилей возле входа на завод, сообщает Е1.

Жители района рассказывают о многочисленных автомобилях ДПС, которые оказались как у ворот предприятия, так и вдоль проезжей части на проспекте Космонавтов и улице Шефской. По данным одного из очевидцев, некоторые машины останавливают транспортные средства, а другие просто стоят на дороге, в том числе на обочинах и остановках.

По словам свидетеля, у ЗиКа собрались автомобили специальной роты ДПС, которые, как правило, сопровождают высокопоставленных федеральных чиновников во время их визитов в Екатеринбург.

Ранее, 24 января, по столице Урала проехался кортеж из дорогих иномарок. Они выехали на дороги в честь свадьбы одной из пар.

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#Транспорт#Полиция#Свидетели#ДПС#Иномарки#Екатеринбург#Автомобили#Дарья Сорокина
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