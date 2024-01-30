К засекреченному военному заводу в Екатеринбурге съехались полицейские

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Свидетели происшествия делятся впечатлениями о большом скоплении полицейских автомобилей возле входа на завод, сообщает Е1.
Жители района рассказывают о многочисленных автомобилях ДПС, которые оказались как у ворот предприятия, так и вдоль проезжей части на проспекте Космонавтов и улице Шефской. По данным одного из очевидцев, некоторые машины останавливают транспортные средства, а другие просто стоят на дороге, в том числе на обочинах и остановках.
По словам свидетеля, у ЗиКа собрались автомобили специальной роты ДПС, которые, как правило, сопровождают высокопоставленных федеральных чиновников во время их визитов в Екатеринбург.
Ранее, 24 января, по столице Урала проехался кортеж из дорогих иномарок. Они выехали на дороги в честь свадьбы одной из пар.