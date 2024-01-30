К засекреченному военному заводу в Екатеринбурге съехались полицейские

Жители района рассказывают о многочисленных автомобилях ДПС, которые оказались как у ворот предприятия, так и вдоль проезжей части на проспекте Космонавтов и улице Шефской. По данным одного из очевидцев, некоторые машины останавливают транспортные средства, а другие просто стоят на дороге, в том числе на обочинах и остановках.