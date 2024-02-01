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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Познавательная викторина «Опорный край» стартует в Свердловской области

Легендарный мотоцикл «Урал» могут получить участники викторины «Опорный край»

1 февраля 2024, 09:05
Фото: Изображение Midjourney

Познавательная викторина «Опорный край» стартует в Свердловской области

С 15 по 18 марта в Свердловской области пройдет познавательная викторина «Опорный край», посвященная 90-летию региона. 1 февраля заработал сайт проекта — ОПОРНЫЙКРАЙ.РФ, на котором состоится общественное голосование по выбору цвета специальной серии мотоциклов «Урал».

В честь праздника среди жителей Свердловской области пройдет познавательная викторина «Опорный край» на тему достижений региона. Каждый участник познавательного соревнования получит медаль «Опорный край державы» и специальный номер, с помощью которого и определятся обладатели ценных призов. По итогам викторины можно получить квартиру в столице Урала, машину, мотоцикл «Урал» или один из тысячи смартфонов. Кстати, цвет двухколесной легенды выберут с помощью общественного голосования на сайте проекта.

Фото: соцсети викторины «Опорный край»

Соглашение о проведении викторины было подписано в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ на стенде Свердловской области. Документ подписали президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, председатель Свердловской областной федерации профсоюзов Андрей Ветлужских и первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов. Оператором проекта станет председатель попечительского совета Свердловского областного благотворительного фонда Яков Силин.

Юбилей региона — отличный повод вспомнить о достижениях нашей области и замечательных трудовых традициях уральцев. Мы бы хотели, чтобы каждый житель региона, который любит свой край и активно участвует в его жизни и развитии, почувствовал свою сопричастность происходящему, принял участие в праздничных мероприятиях и получил памятный подарок, приуроченный к этой юбилейной дате, — отметил Андрей Ветлужских.
Фото: ДИП Свердловской области

Викторина «Опорный край» — проект Свердловского областного благотворительного фонда — будет проходить с 15 по 18 марта 2024 года в дни выборов Президента Российской федерации. Более двух тысяч пунктов проведения интеллектуального соревнования разместятся по всей Свердловской области недалеко от избирательных участков.

90 лет — серьезная дата. Для нас всех важно, чтобы праздник запомнился надолго и наиболее активные свердловчане, которые ответят на вопросы викторины о достижениях и значимых событиях Свердловской области, смогли бы получить не только памятную медаль, но и более серьезные подарки, — сообщил Андрей Беседин.

Подробности проведения мероприятия можно узнать на официальном сайте ОПОРНЫЙ КРАЙ.РФ. Выбор обладателей ценных призов пройдет в прямом эфире 12 апреля 2024 года.

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