Легендарный мотоцикл «Урал» могут получить участники викторины «Опорный край»

В честь праздника среди жителей Свердловской области пройдет познавательная викторина «Опорный край» на тему достижений региона. Каждый участник познавательного соревнования получит медаль «Опорный край державы» и специальный номер, с помощью которого и определятся обладатели ценных призов. По итогам викторины можно получить квартиру в столице Урала, машину, мотоцикл «Урал» или один из тысячи смартфонов. Кстати, цвет двухколесной легенды выберут с помощью общественного голосования на сайте проекта.