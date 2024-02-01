«Сбер» сделал новое приложение для доступа к «СберБанк Онлайн» на iPhone

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Данное приложение владельцы айфонов могут скачать и установить из App Store. Управлять им не сложнее, чем «СберБанком Онлайн», рассказали в пресс-службе «Сбера».
Также прежние версии «СберБанка Онлайн» для айфонов в ближайшее время перестанут действовать.
Напомним, в 2024 году в Свердловской области будут проведены ремонтные работы в 20 офисах «Сбера» в разных городах: Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Асбесте и других.
В банках будет проведено обновление интерьера, а также в них поставят современное оснащение.