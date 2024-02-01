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Posted Сегодня, 05:29

Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

Новое приложение от «Сбера» появилось для iPhone

«Сбер» сделал новое приложение для доступа к «СберБанк Онлайн» на iPhone

1 февраля 2024, 05:29
Фото: 1MI

Новое приложение от «Сбера» появилось для iPhone

«Сбер» выпустил в свет новинку — приложение «Учет Онлайн» на iPhone для того, чтобы была доступность к «СберБанку Онлайн».

Данное приложение владельцы айфонов могут скачать и установить из App Store. Управлять им не сложнее, чем «СберБанком Онлайн», рассказали в пресс-службе «Сбера».

Также прежние версии «СберБанка Онлайн» для айфонов в ближайшее время перестанут действовать.

Напомним, в 2024 году в Свердловской области будут проведены ремонтные работы в 20 офисах «Сбера» в разных городах: Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Асбесте и других.

В банках будет проведено обновление интерьера, а также в них поставят современное оснащение.

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