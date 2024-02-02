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Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Школы в Тюмени уходят на дистант из-за роста случаев ОРВИ

Вирусы наступают: в Тюмени всех школьников отправят на дистанционку из-за роста ОРВИ

2 февраля 2024, 09:13
Фото: 1MI

Школы в Тюмени уходят на дистант из-за роста случаев ОРВИ

Власти в Тюмени приняли решение разъединить организованные коллективы и закрыть школы из-за превышения эпидпорога по ОРВИ.

Тюменским школьникам придется некоторое время осваивать математику, русский и физику в домашних условиях, сообщает Роспотребнадзор по Тюменской области.

Пока школы закрывают на одну неделю — с 5 по 10 февраля. Отменяются занятия и в учреждениях дополнительного образования

Такие же меры вводятся еще в ряде районов и городских округов — Тобольске, Заводоуковском, Голышмановском г.о, Упоровском, Юргинском и Омутинском районах.

В Свердловской области эпидситуация пока стабильная, информирует региональный Роспотребнадзор. Превышение эпидпорога фиксируется только в отдельных районах, а в Екатеринбурге за неделю с 22 по 28 января заболеваемость снизилась на 1,4% — это ниже многолетних средних показателей на 14,4%.

Ранее ученые опубликовали исследование, в котором подтвердили эффективность пробиотиков в лечении гриппа и ОРВИ.

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#Здоровье#Школьники#Роспотребнадзор#Заболеваемость#ОРВИ#Тюмень#Тобольск#Районы#Продление#Дистант#Дарья Бобровицкая
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