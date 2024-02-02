Вирусы наступают: в Тюмени всех школьников отправят на дистанционку из-за роста ОРВИ

В Свердловской области эпидситуация пока стабильная, информирует региональный Роспотребнадзор. Превышение эпидпорога фиксируется только в отдельных районах, а в Екатеринбурге за неделю с 22 по 28 января заболеваемость снизилась на 1,4% — это ниже многолетних средних показателей на 14,4%.