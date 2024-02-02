Вирусы наступают: в Тюмени всех школьников отправят на дистанционку из-за роста ОРВИ

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Тюменским школьникам придется некоторое время осваивать математику, русский и физику в домашних условиях, сообщает Роспотребнадзор по Тюменской области.
Пока школы закрывают на одну неделю — с 5 по 10 февраля. Отменяются занятия и в учреждениях дополнительного образования
Такие же меры вводятся еще в ряде районов и городских округов — Тобольске, Заводоуковском, Голышмановском г.о, Упоровском, Юргинском и Омутинском районах.
В Свердловской области эпидситуация пока стабильная, информирует региональный Роспотребнадзор. Превышение эпидпорога фиксируется только в отдельных районах, а в Екатеринбурге за неделю с 22 по 28 января заболеваемость снизилась на 1,4% — это ниже многолетних средних показателей на 14,4%.
Ранее ученые опубликовали исследование, в котором подтвердили эффективность пробиотиков в лечении гриппа и ОРВИ.