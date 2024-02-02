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Водители автобуса и автомобиля в Екатеринбурге повздорили между собой

Водитель автобуса в Екатеринбурге плюнул на автомобилиста

2 февраля 2024, 04:49
Фото: Midjourney

Водители автобуса и автомобиля в Екатеринбурге повздорили между собой

Между водителем автобуса №82 и автомобилистом произошла ссора из-за того, что водитель общественного транспорта остановился в неположенном месте. Инцидент случился на улице Готвальда.

Мужчина, управлявший автомобилем, заметил, что водитель автобуса затормозил в левой полосе движения напротив остановочного комплекса, включил аварийный сигнал и стал высаживать пассажиров в неположенном месте, пишет Е1.

Видео: Е1

Екатеринбуржец принялся записывать это на видео. Водитель, обратив на него внимание, показал ему средний палец и стал «зажимать» автомобиль. После того, как автомобилист решил к нему подойти, чтобы поговорить, незнакомец в него плюнул.

Напомним, в Екатеринбурге водитель автобуса решил обогнать другой общественный транспорт, чтобы первому оказаться на остановке, и проехал по тротуару.

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