Водитель автобуса в Екатеринбурге плюнул на автомобилиста

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Мужчина, управлявший автомобилем, заметил, что водитель автобуса затормозил в левой полосе движения напротив остановочного комплекса, включил аварийный сигнал и стал высаживать пассажиров в неположенном месте, пишет Е1.
Екатеринбуржец принялся записывать это на видео. Водитель, обратив на него внимание, показал ему средний палец и стал «зажимать» автомобиль. После того, как автомобилист решил к нему подойти, чтобы поговорить, незнакомец в него плюнул.
Напомним, в Екатеринбурге водитель автобуса решил обогнать другой общественный транспорт, чтобы первому оказаться на остановке, и проехал по тротуару.