Люди разбогатели: в ЦБ назвали главную причину роста цен в уральских магазинах

Как отмечает издание ЕАН со ссылкой на информацию ЦБ, в декабре самый высокий уровень инфляции в УФО был зафиксирован в Челябинской области — 7,31% в годовом исчислении. Продолжился рост цен на яйца и мясные продукты. А вот рост цен на услуги ЖКХ и зарубежный отдых замедлился.