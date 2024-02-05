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Published Сегодня, 10:50

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Updated Сегодня, 10:52

В Центробанке назвали главную причину роста цен на Урале

Люди разбогатели: в ЦБ назвали главную причину роста цен в уральских магазинах

5 февраля 2024, 10:50
Фото: 1MI

В Центробанке назвали главную причину роста цен на Урале

Низкая безработица и высокие зарплаты могли спровоцировать рост цен в магазинах на Урале.

Начальник Уральского главного управления Банка России Марина Мясникова в интервью «Интерфаксу» озвучила главные причины роста цен в Уральском федеральном округе. По ее словам, первопричиной является дефицит кадров.

Для привлечения сотрудников работодатели вынуждены повышать зарплаты — это фактор напрямую влияет на ситуацию в экономике. Когда люди больше зарабатывают, они неизбежно начинают больше тратить, добавила Мясникова.

Спрос на товары и услуги повышается, однако производители не успевают оперативно увеличить выпуск необходимой продукции. Из-за этого и растут цены, подчеркнула эксперт.

Как отмечает издание ЕАН со ссылкой на информацию ЦБ, в декабре самый высокий уровень инфляции в УФО был зафиксирован в Челябинской области — 7,31% в годовом исчислении. Продолжился рост цен на яйца и мясные продукты. А вот рост цен на услуги ЖКХ и зарубежный отдых замедлился.

Напомним, что в начале декабря 2023 года в правительстве Свердловской области рассказали о самом низком проценте безработицы за всю историю региона.

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#Цены#Свердловская область#Деньги#Инфляция#Безработица#ЦБ РФ#Зарплаты#Рынок труда#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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