Люди разбогатели: в ЦБ назвали главную причину роста цен в уральских магазинах

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Начальник Уральского главного управления Банка России Марина Мясникова в интервью «Интерфаксу» озвучила главные причины роста цен в Уральском федеральном округе. По ее словам, первопричиной является дефицит кадров.
Для привлечения сотрудников работодатели вынуждены повышать зарплаты — это фактор напрямую влияет на ситуацию в экономике. Когда люди больше зарабатывают, они неизбежно начинают больше тратить, добавила Мясникова.
Спрос на товары и услуги повышается, однако производители не успевают оперативно увеличить выпуск необходимой продукции. Из-за этого и растут цены, подчеркнула эксперт.
Как отмечает издание ЕАН со ссылкой на информацию ЦБ, в декабре самый высокий уровень инфляции в УФО был зафиксирован в Челябинской области — 7,31% в годовом исчислении. Продолжился рост цен на яйца и мясные продукты. А вот рост цен на услуги ЖКХ и зарубежный отдых замедлился.
Напомним, что в начале декабря 2023 года в правительстве Свердловской области рассказали о самом низком проценте безработицы за всю историю региона.