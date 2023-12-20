Где в Нижнем Тагиле купить ель на Новый год и кто в городе зарабатывает больше всех

Средняя зарплата в Нижнем Тагиле увеличилась почти на 21%. Самые высокие зарплаты по статистике в профессиональной, научной и технической отраслях — 84 тысячи рублей. В IT и связи в среднем получают в районе 78 тысяч, на производстве и в строительстве 69 и 66 тысяч рублей соответсвенно. В финансовой и страховой сферах около 62 тысяч, в транспортировке и хранении в среднем по 60 тысяч рублей.