Где в Нижнем Тагиле купить ель на Новый год и кто в городе зарабатывает больше всех

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
С 18 по 29 декабря у тагильчан появится возможность законно купить и поставить дома настоящую ель из леса для Нового года. Журналисты редакции TagilCity.ru выяснили все подробности: сколько стоит, где купить и самое главное — как соблюсти все правила покупки.
Неиспользуемое в настоящее время здание ДОСААФ, расположенное по адресу Красногвардейская, 13, будет преобразовано в центр народных промыслов Нижнего Тагила. На данный момент объект законсервирован и ожидает ремонта. Стоимость самих работ по восстановлению помещений составляет 70 миллионов рублей.
УВЗ проиграл два суда из-за неоплаты поставок по гособоронзаказу. Всего долг предприятия сейчас около 52 млн рублей. Первый иск был удовлетворен в октябре этого года, цена вопроса составила большую часть — 50 млн рублей за договор поставки необходимого инструмента, а второй подобный случай с другим предприятием, там истец потребовал через суд 2 млн рублей за долг по договору поставки.
В Нижнем Тагиле в конце второй четверти текущего учебного года возникли проблемы с работой системы «АИС образование». Сетевой город не загружается и выдает ошибку. Одна из родительниц рассказала, что в начале учебного года новую систему долго настраивали и родители учеников столкнулись с трудностями при попытке получить доступ через Госуслуги или по паролю.
Средняя зарплата в Нижнем Тагиле увеличилась почти на 21%. Самые высокие зарплаты по статистике в профессиональной, научной и технической отраслях — 84 тысячи рублей. В IT и связи в среднем получают в районе 78 тысяч, на производстве и в строительстве 69 и 66 тысяч рублей соответсвенно. В финансовой и страховой сферах около 62 тысяч, в транспортировке и хранении в среднем по 60 тысяч рублей.