Об опасных подушках безопасности рассказали владельцы Toyota

Дело в том, что подушки устаревают по своим характеристикам, поэтому в нужный момент они могут принести больше вреда, чем пользы. При их раскрытии может образоваться множество осколков, летящих в пассажиров. Таким образом подушки данных марок практически стали гранатой. Из-за этого США уже погибли десятки граждан.