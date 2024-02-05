Об опасных подушках безопасности рассказали владельцы Toyota

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Эти приспособления для безопасности от фирмы Takata имеются в 50 тысячах машин RAV4, авто Corolla и Corolla Matrix. Их выпустили в 2000-е годы. Отмечается, что подушки безопасности в этих транспортных средствах могут взорваться, предупредили в Toyota, сообщают «Новые известия».
При этом в компании отметили, что ехать самостоятельно в автосервис для замены подушек запрещается. Компания обещает обеспечить несколько бесплатных вариантов ремонта через некоторых дилеров.
Дело в том, что подушки устаревают по своим характеристикам, поэтому в нужный момент они могут принести больше вреда, чем пользы. При их раскрытии может образоваться множество осколков, летящих в пассажиров. Таким образом подушки данных марок практически стали гранатой. Из-за этого США уже погибли десятки граждан.
К примеру, в прошлом году сообщалось о смерти пассажиров во время ДТП с Honda Accord, а в 2022 скончался водитель авто Ford Ranger.
В России еще в 2021 было отозвано 31 270 машин марок Audi A4 и A6 из-за данных трудностей.
Ранее сообщалось, что Китай отправил в Екатеринбург автомобили на 211 млн рублей.