В Екатеринбурге комбинат «Всеслав» перестал выпускать хлеб

Тем не менее, продукцию «Всеслава» можно встретить в магазинах, но не хлеб, а выпечку. Как рассказал представитель крупной сети Екатеринбурга, предприятие перестало производить хлеб из-за высокой конкуренции, так как сегодня собственный хлеб выпускает практически каждая пекарня. Спрос же за заводскую продукцию снизился.