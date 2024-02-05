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Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Комбинат «Всеслав» перестал выпекать хлеб

В Екатеринбурге комбинат «Всеслав» перестал выпускать хлеб

5 февраля 2024, 10:18
Фото: 1MI

Комбинат «Всеслав» перестал выпекать хлеб

В столице Свердловской области исчез с прилавков любимый многими поколениями горожан хлеб комбината «Всеслав». Предприятие переключилось на выпечку.

Жители Екатеринбурга жалуются на исчезновение с прилавков магазинов хлеба от комбината «Всеслав». Любимых батонов на прилавках больше не найти. Об этом пишет издание E1.ru.

Горожане сетуют, что теперь продукцию хлебокомбината, которую они помнят с самого детства, теперь в магазинах днем с огнем не найти. Не работает официальный сайт предприятия и не ведутся социальные сети.

Тем не менее, продукцию «Всеслава» можно встретить в магазинах, но не хлеб, а выпечку. Как рассказал представитель крупной сети Екатеринбурга, предприятие перестало производить хлеб из-за высокой конкуренции, так как сегодня собственный хлеб выпускает практически каждая пекарня. Спрос же за заводскую продукцию снизился.

Хлебокомбинат «Всеслав» работает в Екатеринбурге с 1972 года.

Ранее екатеринбуржцы рассказали о хлебе стоимостью 640 рублей, который продается в одном из магазинов города.

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#Производство#Магазин#Предприятие#Хлеб#Хлебокомбинат#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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