В Екатеринбурге комбинат «Всеслав» перестал выпускать хлеб

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Жители Екатеринбурга жалуются на исчезновение с прилавков магазинов хлеба от комбината «Всеслав». Любимых батонов на прилавках больше не найти. Об этом пишет издание E1.ru.
Горожане сетуют, что теперь продукцию хлебокомбината, которую они помнят с самого детства, теперь в магазинах днем с огнем не найти. Не работает официальный сайт предприятия и не ведутся социальные сети.
Тем не менее, продукцию «Всеслава» можно встретить в магазинах, но не хлеб, а выпечку. Как рассказал представитель крупной сети Екатеринбурга, предприятие перестало производить хлеб из-за высокой конкуренции, так как сегодня собственный хлеб выпускает практически каждая пекарня. Спрос же за заводскую продукцию снизился.
Хлебокомбинат «Всеслав» работает в Екатеринбурге с 1972 года.
Ранее екатеринбуржцы рассказали о хлебе стоимостью 640 рублей, который продается в одном из магазинов города.