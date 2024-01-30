«Нет хлеба и молока»: студент из Тагила пожаловался на нехватку продуктов в Казани

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Вот так выглядят многие полки в Казани. Недавно не было хлеба, сегодня вообще нет молока. У нас снежный апокалипсис… Всю неделю пробки 10 баллов. Сегодня ехал на такси 1,5 часа вместо обычных 13 минут. Быстрее было бы пешком пройти. Трассы закрыты, фуры не могут приехать, многих продуктов нет, — рассказал TagilCity.ru студент из Нижнего Тагила, который учится в Казанском Федеральном Университете.
Действительно, Inkazan.ru сообщает, что на дорогах из-за снегопадов уже несколько дней почти круглосуточно наблюдаются 10-балльные пробки.
В Татарстане случился «снегопокалипсис» в виде метелей и снегопадов. Из-за этого были перекрыты некоторые трассы. Именно поэтому наблюдались проблемы с доставкой продуктов в магазины, а также заправкой топливом автомобилей на АЗС.