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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Жители Казани жалуются на отсутствие хлеба и молока после обильных снегопадов

«Нет хлеба и молока»: студент из Тагила пожаловался на нехватку продуктов в Казани

30 января 2024, 11:55
Фото: tagilcity.ru

Жители Казани жалуются на отсутствие хлеба и молока после обильных снегопадов

В Казани из-за сильных снегопадов и не убранного вовремя снега образовались сильные пробки. В связи с этим в магазинах возникли перебои с продуктами. Студент из Нижнего Тагила пожаловался, что не мог купить ни хлеб, ни молоко.
Вот так выглядят многие полки в Казани. Недавно не было хлеба, сегодня вообще нет молока. У нас снежный апокалипсис… Всю неделю пробки 10 баллов. Сегодня ехал на такси 1,5 часа вместо обычных 13 минут. Быстрее было бы пешком пройти. Трассы закрыты, фуры не могут приехать, многих продуктов нет, — рассказал TagilCity.ru студент из Нижнего Тагила, который учится в Казанском Федеральном Университете.
Фото: tagilcity.ru

Действительно, Inkazan.ru сообщает, что на дорогах из-за снегопадов уже несколько дней почти круглосуточно наблюдаются 10-балльные пробки.

В Татарстане случился «снегопокалипсис» в виде метелей и снегопадов. Из-за этого были перекрыты некоторые трассы. Именно поэтому наблюдались проблемы с доставкой продуктов в магазины, а также заправкой топливом автомобилей на АЗС.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Продукты#Погода#Снегопад#Молоко#Уборка снега#Дефицит#Казань#Хлеб#Екатеринбург#Евгения Сафина
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