«Нет хлеба и молока»: студент из Тагила пожаловался на нехватку продуктов в Казани

Жители Казани жалуются на отсутствие хлеба и молока после обильных снегопадов

В Казани из-за сильных снегопадов и не убранного вовремя снега образовались сильные пробки. В связи с этим в магазинах возникли перебои с продуктами. Студент из Нижнего Тагила пожаловался, что не мог купить ни хлеб, ни молоко.