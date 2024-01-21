Розыгрыш яиц, дефицит кадров, попавшая девочка и осколки в еде

В Нижнем Тагиле на предстоящей рабочей неделе ожидаются холода до -13 градусов. В понедельник, 22 января, утром будет до -4 градусов и ожидаются осадки в виде снега. Во вторник температура воздуха достигнет до -13 градусов. В среду и четверг ожидается -9 и -10 градусов соответственно. В пятницу температура будет аналогичной. В рабочие дни скорость ветра может достигать до 7 метров в секунду. В субботу и воскресенье, 27–28 января, днем прогнозируется до -13 градусов, в ночью до -17 градусов. Скорость ветра достигнет 8 метров в секунду. Количество осадков будет немного выше нормы.