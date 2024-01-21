Розыгрыш яиц, дефицит кадров, попавшая девочка и осколки в еде

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
В Нижний Тагил весьма неожиданный конкурс, любой желающий может выиграть яйца для своего дома. Условия конкурса достаточно просты: нужно быть первым, кто доберется до центра реабилитации диких животных, и исполнить песню, посвященную яйцам. Стоит отметить, что в последнее время цена на куриный деликатес значительно выросла по всей России, в том числе и в Свердловской области.
По прогнозам экспертов, в 2024 году в Свердловской области продолжится нехватка квалифицированных кадров. В связи с этим, работодателям рекомендуется обратить внимание на соискателей старшего возраста. Традиционно, предпочтение при найме работников отдается людям до 35 лет. Однако, специалисты по кадрам советуют расширить круг поиска и обратить внимание на более взрослых кандидатов. Кроме того, для поиска новых сотрудников можно обратить внимание на необычные места, например, на колонии.
Новые детали исчезновения пропавшей девочки в Нижнем Тагиле. 14-летняя школьница, которая пропала еще 20 января, была обнаружена в гараже своего дома, где она проживает. По словам девочки, она решила провести ночь в гараже. Сейчас с ней беседуют инспекторы ПДН, как сообщили в пресс-службе полиции МУ МВД «Нижнетагильское».
После происшествия в горно-металлургической средней школе, где ученики первого класса обнаружили стекло в хлебе во время обеда, управление образования Нижнего Тагила инициировало проверку.
В Нижнем Тагиле на предстоящей рабочей неделе ожидаются холода до -13 градусов. В понедельник, 22 января, утром будет до -4 градусов и ожидаются осадки в виде снега. Во вторник температура воздуха достигнет до -13 градусов. В среду и четверг ожидается -9 и -10 градусов соответственно. В пятницу температура будет аналогичной. В рабочие дни скорость ветра может достигать до 7 метров в секунду. В субботу и воскресенье, 27–28 января, днем прогнозируется до -13 градусов, в ночью до -17 градусов. Скорость ветра достигнет 8 метров в секунду. Количество осадков будет немного выше нормы.