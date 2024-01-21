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Updated Сегодня, 11:50

Стали известны подробности о местонахождении пропавшей девочки в Нижнем Тагиле

Пропавшую девочку в Нижнем Тагиле нашли в гараже ее дома

21 января 2024, 11:50
Фото: 1MI

Стали известны подробности о местонахождении пропавшей девочки в Нижнем Тагиле

14-летняя школьница из Нижнего Тагила, которая исчезла накануне, была найдена в гараже дома, где она живет.

По словам подростка, она осталась ночевать в гараже. С ней сейчас разговаривают инспекторы ПДН, рассказали в пресс-службе полиции МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, 20 января 2024 года мама девочки сообщила о том, что ее дочь пропала после того, как ушла на прогулку и забыла дома телефон. Поиски вели волонтеры и полицейские.

21 января стало известно, что исчезнувшую школьницу обнаружили живой. Родители, сообщившие об этом волонтерам поискового отряда, выразили благодарность всем, кто принимал участие в поисках ребенка.

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