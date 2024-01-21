Пропавшую девочку в Нижнем Тагиле нашли в гараже ее дома

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
По словам подростка, она осталась ночевать в гараже. С ней сейчас разговаривают инспекторы ПДН, рассказали в пресс-службе полиции МУ МВД «Нижнетагильское».
Напомним, 20 января 2024 года мама девочки сообщила о том, что ее дочь пропала после того, как ушла на прогулку и забыла дома телефон. Поиски вели волонтеры и полицейские.
21 января стало известно, что исчезнувшую школьницу обнаружили живой. Родители, сообщившие об этом волонтерам поискового отряда, выразили благодарность всем, кто принимал участие в поисках ребенка.