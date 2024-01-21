Юноша и его девушка найдены мертвыми в поселке Ирбита. Они задохнулись в машине

В день пропажи свердловчанин уехал из дома на своей машине и с тех пор больше не объявлялся. Вскоре молодой человек и его девушка нашлись в гараже вблизи от его дома. Они находились в автомобиле, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Ирбит».