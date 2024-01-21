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Молодой человек и девушка в Ирбите задохнулись в автомобиле

Юноша и его девушка найдены мертвыми в поселке Ирбита. Они задохнулись в машине

21 января 2024, 08:10
Фото: 1MI

Молодой человек и девушка в Ирбите задохнулись в автомобиле

Юноша и его девушка в поселке Зайково в Ирбите скончались в автомобиле в гараже. Молодой человек пропал 18 января 2024 года.

В день пропажи свердловчанин уехал из дома на своей машине и с тех пор больше не объявлялся. Вскоре молодой человек и его девушка нашлись в гараже вблизи от его дома. Они находились в автомобиле, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Ирбит».

Известно, что гараж был заперт с внутренней стороны. По предварительной информации, пара задохнулась газами. Подробности и обстоятельства происшествия в данный момент неизвестны.

Напомним, 18 января 2024 года в Екатеринбурге местная жительница заметила на улице труп девушки. Рядом находились медики.

Мертвой найдена пропавшая жительница Свердловской области
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