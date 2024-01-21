Юноша и его девушка найдены мертвыми в поселке Ирбита. Они задохнулись в машине

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
В день пропажи свердловчанин уехал из дома на своей машине и с тех пор больше не объявлялся. Вскоре молодой человек и его девушка нашлись в гараже вблизи от его дома. Они находились в автомобиле, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Ирбит».
Известно, что гараж был заперт с внутренней стороны. По предварительной информации, пара задохнулась газами. Подробности и обстоятельства происшествия в данный момент неизвестны.
Напомним, 18 января 2024 года в Екатеринбурге местная жительница заметила на улице труп девушки. Рядом находились медики.