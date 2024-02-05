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Published Сегодня, 09:09

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Updated Сегодня, 09:11

Жителю Серова дали срок за угрозу сотруднице уголовно-исполнительной инспекции

В Серове за решетку отправится мужчина, угрожавший представителям власти

5 февраля 2024, 09:09
Фото: Изображение Midjourney

Жителю Серова дали срок за угрозу сотруднице уголовно-исполнительной инспекции

В Серове нетрезвый мужчина угрожал расправой сотруднице уголовно-исполнительной инспекции, но сам отправился за решетку.

В Серове местный житель на 1 год и восемь месяцев отправится в тюрьму за угрозы сотрудницам уголовно-исполнительной инспекции, информирует старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Александр Шульга.

Суд установил, что обвиняемый, употребив алкоголь, пришел в учреждение и начал конфликтовать с одной из сотрудниц. Нецензурно выражаясь, он угрожал уничтожить ее имущество.

В ситуацию вмешалась замруководителя инспекции, которая попыталась урезонить мужчину. Это не помогло, тогда она решила вызвать полицию. В ответ нетрезвый посетитель начал угрожать ей расправой.

Суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы с двухлетним испытательным сроком.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге пьяный автолюбитель устроил гонки с инспекторами ДПС, пытаясь уйти от погони.

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#Происшествия#Свердловская область#Суд#Полиция#Уголовное дело#Екатеринбург#Инцидент#Дарья Бобровицкая
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