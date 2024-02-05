В Серове за решетку отправится мужчина, угрожавший представителям власти

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В Серове местный житель на 1 год и восемь месяцев отправится в тюрьму за угрозы сотрудницам уголовно-исполнительной инспекции, информирует старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Александр Шульга.
Суд установил, что обвиняемый, употребив алкоголь, пришел в учреждение и начал конфликтовать с одной из сотрудниц. Нецензурно выражаясь, он угрожал уничтожить ее имущество.
В ситуацию вмешалась замруководителя инспекции, которая попыталась урезонить мужчину. Это не помогло, тогда она решила вызвать полицию. В ответ нетрезвый посетитель начал угрожать ей расправой.
Суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы с двухлетним испытательным сроком.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге пьяный автолюбитель устроил гонки с инспекторами ДПС, пытаясь уйти от погони.