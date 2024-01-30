В Свердловской области освободили от наказания виновников ДТП с автобусом в Лесном

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Инцидент произошел летом 2021 года, тогда автобус с пассажирами не смог остановиться на крутом спуске из-за изношенности тормозов. В результате транспорт протаранил ворота предприятия, за которыми находились люди. Находившиеся в автобусе пассажиры не пострадали, однако восемь человек на стороне завода скончались, а двое получили травмы.
Тогда виновниками проходили директор автотранспортного предприятия, механик и сам водитель.
В ходе рассмотрения дела, водитель автобуса был признан виновным в совершении преступления. Ему было назначено наказание в виде принудительных работ на срок 4 года с удержанием из заработной платы, владелец предприятия также был признан виновным в совершении преступления. Ему было назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год.
Впоследствии в апелляционной инстанции водитель не признал свою вину, в то время как собственник компании признал свою вину и извинился перед потерпевшими.
В этом году владельца предприятия освободили от наказания из-за истечения срока давности привлечения. А водителю отменили приговор, поскольку суд решил, что в его действиях не было состава преступления. Ему дано право на реабилитацию.
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