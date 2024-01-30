В Свердловской области освободили от наказания виновников ДТП с автобусом в Лесном

В ходе рассмотрения дела, водитель автобуса был признан виновным в совершении преступления. Ему было назначено наказание в виде принудительных работ на срок 4 года с удержанием из заработной платы, владелец предприятия также был признан виновным в совершении преступления. Ему было назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год.