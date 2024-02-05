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Мать под Нижним Тагилом обвиняют в попытке убийства младенца

Выбросившей младенца в сугроб матери под Нижним Тагилом предъявлено обвинение

5 февраля 2024, 10:51
Фото: 1MI

Мать под Нижним Тагилом обвиняют в попытке убийства младенца

Жительнице поселка Свободный предъявили обвинение в попытке убийства ее новорожденного ребенка.

27-летней женщине предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство), сообщили в СК.

По данным следствия, 20 декабря на даче в ЗАТО Свободный женщина попыталась убить своего только что родившегося ребенка. Она пыталась закопать его в снежном покрове и даже использовала для этого лопату.

Происходящее вовремя заметили другие граждане. Они спасли ребенка и отвезли его в больницу. Сейчас следователи собирают необходимую доказательную базу.

Глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых отметил, что заявление написал пожилой родственник женщины. По его словам, женщина родила в бане. Мужчина заметил малыша, когда ранним утром пошел кормить уток.

Сами родственники на допросах заявляли, что не знали о беременности женщины. Прежде чем совершить этот поступок, женщина сказала мужу, что идет к доктору.

Напомним, что женщина не могла посещать своего ребенка в больнице, так как от нее требовали доказательств их родства.

Девушка под Нижним Тагилом родила ребенка в бане и закопала его в сугробе
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