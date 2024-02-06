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Published Сегодня, 08:40

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Updated Сегодня, 08:42

С жительницы Екатеринбурге требуют оплатить чужой кредит

В Екатеринбурге с девушки полгода выбивают долги по кредиту, который она не брала

6 февраля 2024, 08:40
Фото: 1MI

С жительницы Екатеринбурге требуют оплатить чужой кредит

В Екатеринбурге 22-летнюю девушку полгода терроризировал звонками банк. Сотрудники требовали, чтобы она оплатила кредит. Проблема в том, что она его не брала.

Только тогда, когда в ситуацию вмешались приставы, звонки прекратились, пишет Е1. Приставы отметили, что сотрудники банков превышали свои полномочия.

Звонки продолжались около полугода. Как девушка оказалась в «черном списке» должников, неизвестно.

После всего произошедшего банку придется заплатить 50 тысяч рублей за излишнюю навязчивость. На это ему дается два месяца.

Ранее жительница Нижнего Тагила лишилась участка из-за долга перед банком.

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#Происшествия#Свердловская область#Банк#Кредит#Долги#Звонки#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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