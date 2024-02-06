В Екатеринбурге с девушки полгода выбивают долги по кредиту, который она не брала

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Только тогда, когда в ситуацию вмешались приставы, звонки прекратились, пишет Е1. Приставы отметили, что сотрудники банков превышали свои полномочия.
Звонки продолжались около полугода. Как девушка оказалась в «черном списке» должников, неизвестно.
После всего произошедшего банку придется заплатить 50 тысяч рублей за излишнюю навязчивость. На это ему дается два месяца.
Ранее жительница Нижнего Тагила лишилась участка из-за долга перед банком.