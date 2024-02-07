15-летние рыцари: подростки из Нижнего Тагила вернули сумку с деньгами владелице

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Настоящий рыцарский поступок совершили члены молодежной футбольной команды спортивной школы «Уралец», которые 5 февраля, возвращаясь с занятий, обнаружили на остановке дамскую сумочку. Парни решили разыскать владелицу. Об этой истории пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил».
Один из футболистов по имени Лев обратился в редакцию сообщества, рассказал о находке и оставил контактный телефон. Через некоторое время поступило сообщение и от владелицы сумки, которая рассказала, что потеряла не просто деньги, а зарплату для сотрудников. Ее сразу же обрадовали, что сумка нашлась.
На следующий день Лев вместе с отцом приехали к женщине и после проверки паспорта передали ей сумку.
Спасибо им огромное за честность, отзывчивость и добропорядочность! Спасибо огромное родителям, что воспитали таких порядочных, достойных людей! , — поблагодарила героев Надежда.
Лев рассказал журналистам паблика, что сумку он нашел вместе со своими друзьями, всего подростков было пятеро. Вернуть сумку было их общим решением.
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