15-летние рыцари: подростки из Нижнего Тагила вернули сумку с деньгами владелице

Один из футболистов по имени Лев обратился в редакцию сообщества, рассказал о находке и оставил контактный телефон. Через некоторое время поступило сообщение и от владелицы сумки, которая рассказала, что потеряла не просто деньги, а зарплату для сотрудников. Ее сразу же обрадовали, что сумка нашлась.