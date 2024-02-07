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Бешеные животные стали причиной ограничений в 27 регионах России

27 регионов России ввели ограничения из-за бешенства у животных

7 февраля 2024, 07:54
Фото: 1MI

Бешеные животные стали причиной ограничений в 27 регионах России

В России в 27 муниципалитетах введены ограничения из-за бешенства диких зверей. Антирекорд установлен в том числе в Свердловской области после обнаружения в Реже бешеной лисицы.

Также случаи бешенства произошли в Смоленской, Волгоградской и Самарской областях. В первом месяце 2024 года в России обнаружили 84 случая болезни диких зверей, по сравнению с 59 случаями за аналогичный период 2023 года, отмечают «Известия».

По правилам карантина, предусматривается запрет на лечение бешеных зверей, их ввоз, запрет на проведение ряда мероприятий и другие.

Напомним, что 26 января город в Реж был закрыт. Там нашли мертвую бешеную лисицу. Труп животного был обнаружен на помойке.

В селе Свердловской области объявлен карантин из-за бешенства
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