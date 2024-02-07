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Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Пожилая женщина под Нижним Тагилом проникла в чужой дом без разрешения хозяина

Пенсионерка в деревне под Нижним Тагилом залезла в чужой дом

7 февраля 2024, 08:24
Фото: 1MI

Пожилая женщина под Нижним Тагилом проникла в чужой дом без разрешения хозяина

70-летняя жительница деревни Сизиково под Нижним Тагилом залезла в чужой дом в отсутствие его хозяина. Инцидент произошел 15 декабря 2023 года.

Женщина гуляла на улице и увидела, как один из местных жителей уехал из дома на своем автомобиле. Зная, что сосед проживает один, пенсионерка решила проникнуть в его дом, так как ей захотелось посмотреть, как он живет. При этом согласие на посещение его жилья мужчина не давал, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Когда свердловчанин подъезжал к дому, он заметил, как из него вышла женщина. Он посмотрел записи с камер видеонаблюдения и заметил, что она заходила к нему дому. После этого он обратился в полицию.

Было возбуждено уголовное дело. Пожилой свердловчанке грозит наказание в виде ареста на срок до трех месяцев.

Напомним, в январе 2024 года в Екатеринбурга женщина залезала в чужие автомобили. Водители написали заявление в полицию.

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