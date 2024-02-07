Пенсионерка в деревне под Нижним Тагилом залезла в чужой дом

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Женщина гуляла на улице и увидела, как один из местных жителей уехал из дома на своем автомобиле. Зная, что сосед проживает один, пенсионерка решила проникнуть в его дом, так как ей захотелось посмотреть, как он живет. При этом согласие на посещение его жилья мужчина не давал, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Когда свердловчанин подъезжал к дому, он заметил, как из него вышла женщина. Он посмотрел записи с камер видеонаблюдения и заметил, что она заходила к нему дому. После этого он обратился в полицию.
Было возбуждено уголовное дело. Пожилой свердловчанке грозит наказание в виде ареста на срок до трех месяцев.
Напомним, в январе 2024 года в Екатеринбурга женщина залезала в чужие автомобили. Водители написали заявление в полицию.