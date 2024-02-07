Пенсионерка в деревне под Нижним Тагилом залезла в чужой дом

Женщина гуляла на улице и увидела, как один из местных жителей уехал из дома на своем автомобиле. Зная, что сосед проживает один, пенсионерка решила проникнуть в его дом, так как ей захотелось посмотреть, как он живет. При этом согласие на посещение его жилья мужчина не давал, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.