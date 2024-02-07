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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

В Сухом Логу подросток обвинил инспекторов ДПС в избиении

Увезли в лес и ударили: подросток из Сухого Лога обвинил сотрудников ГИБДД в побоях

7 февраля 2024, 14:32
Фото: 1MI

В Сухом Логу подросток обвинил инспекторов ДПС в избиении

Конфликт двух 16-летних приятелей с инспекторами ДПС в Сухом Логу закончился рукоприкладством.

Двое несовершеннолетних приятелей гуляли в поздний час без взрослых, когда их остановили сотрудники ГИБДД. В результате завязалась перепалка. О происшествии в Сухом Логу Свердловской области пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.

После разговора на повышенных тонах подростки стали убегать, одного из них догнали, посадили в машину и увезли в лес. Там несовершеннолетнего, по его словам, ударили.

Он вернулся домой и рассказал обо всем приятелю. Мать юноши написала на инспекторов заявление. Сами они факт избиения отрицают и говорят, что привезли мальчика домой и передали на руки родителям.

Комментариев от представителей УГИБДД по Свердловской области пока не поступало.

Ранее стало известно об автоинспекторах, которые не бросили в беде на дороге в Тавду чету пенсионеров.

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#Общество#Происшествия#Дети#ГИБДД#Избиение#Полиция#Подростки#Сухой Лог#18+#Екатеринбург#Инцидент#Дарья Бобровицкая
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