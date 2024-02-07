Увезли в лес и ударили: подросток из Сухого Лога обвинил сотрудников ГИБДД в побоях

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Двое несовершеннолетних приятелей гуляли в поздний час без взрослых, когда их остановили сотрудники ГИБДД. В результате завязалась перепалка. О происшествии в Сухом Логу Свердловской области пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.
После разговора на повышенных тонах подростки стали убегать, одного из них догнали, посадили в машину и увезли в лес. Там несовершеннолетнего, по его словам, ударили.
Он вернулся домой и рассказал обо всем приятелю. Мать юноши написала на инспекторов заявление. Сами они факт избиения отрицают и говорят, что привезли мальчика домой и передали на руки родителям.
Комментариев от представителей УГИБДД по Свердловской области пока не поступало.
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