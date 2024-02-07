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Мужчина в Первоуральске совершил убийство и суицид

Житель Первоуральска убил парализованную жену и покончил с собой

7 февраля 2024, 06:19
Фото: 1MI

Мужчина в Первоуральске совершил убийство и суицид

40-летний житель Первоуральска убил больную супругу, а затем покончил с собой.

После того, как семейная пара перестала выходить на связь, родственники забеспокоились и приехали к ним домой. Однако открыть дверь они не сумели, так как она была закрыта со стороны квартиры на щеколду, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Тогда приехал старший сын супругов и влез в квартиру через окно. Увидев, что родители мертвы, он вызвал полицию. Известно, что женщина продолжительное время болела туберкулезом и была парализована. Муж, работавший водителем, хотел положить ее в пансионат.

У погибших остались двое детей. Младшему сыну 14 лет.

Напомним, в январе 2024 года в Екатеринбурге девушка, переживавшая из-за развода, покончила с собой. У нее осталось двое детей.

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