Житель Первоуральска убил парализованную жену и покончил с собой

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
После того, как семейная пара перестала выходить на связь, родственники забеспокоились и приехали к ним домой. Однако открыть дверь они не сумели, так как она была закрыта со стороны квартиры на щеколду, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Тогда приехал старший сын супругов и влез в квартиру через окно. Увидев, что родители мертвы, он вызвал полицию. Известно, что женщина продолжительное время болела туберкулезом и была парализована. Муж, работавший водителем, хотел положить ее в пансионат.
У погибших остались двое детей. Младшему сыну 14 лет.
Напомним, в январе 2024 года в Екатеринбурге девушка, переживавшая из-за развода, покончила с собой. У нее осталось двое детей.