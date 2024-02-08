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Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Ученые сообщили о радиационной опасности из-за таяния вечной мерзлоты

8 февраля 2024, 11:40
Эксперты из Северо-Восточного университета лесного хозяйства в Харбине бьют тревогу: таяние вечной мерзлоты в Северном полушарии грозит серьезной радиационной опасностью.

Оттаявшая мерзлота становится источником радона — радиоактивного газа, который считается невидимым убийцей и занимает второе место после курения по причинам развития рака легких, пишет pravda.ru.

Мировые организации, такие как Всемирная организация здравоохранения и Международное агентство по борьбе с раком, признают радон одним из основных канцерогенов в окружающей среде, подчеркивая его опасность.

Специалисты отмечают, что особенно высок риск заболевания раком легких в холодных регионах, а изменения климата лишь способствуют высвобождению этого опасного газа. Месторождения урана и горные породы также выступают в качестве значительных источников радона.

Этот газ, проникая в помещения, увеличивает вероятность заболевания раком легких. Подчеркивается необходимость принятия дополнительных мер по контролю за радоном и обеспечению безопасности жилых помещений.

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