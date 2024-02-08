Ученые сообщили о радиационной опасности из-за таяния вечной мерзлоты

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Оттаявшая мерзлота становится источником радона — радиоактивного газа, который считается невидимым убийцей и занимает второе место после курения по причинам развития рака легких, пишет pravda.ru.
Мировые организации, такие как Всемирная организация здравоохранения и Международное агентство по борьбе с раком, признают радон одним из основных канцерогенов в окружающей среде, подчеркивая его опасность.
Специалисты отмечают, что особенно высок риск заболевания раком легких в холодных регионах, а изменения климата лишь способствуют высвобождению этого опасного газа. Месторождения урана и горные породы также выступают в качестве значительных источников радона.
Этот газ, проникая в помещения, увеличивает вероятность заболевания раком легких. Подчеркивается необходимость принятия дополнительных мер по контролю за радоном и обеспечению безопасности жилых помещений.