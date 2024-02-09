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Глава Екатеринбурга отправится на ночные проверки уборок улиц

Мэр Екатеринбурга отругал чиновников из-за плохой уборки улиц

9 февраля 2024, 12:20
Фото: 1MI

Глава Екатеринбурга отправится на ночные проверки уборок улиц

Мэр Екатеринбурга отругал чиновников после сильного циклона «Ольга» за некачественную уборку улиц.

Алексей Орлов выразил недовольство действиями ответственных служб в устранении последствий сильного снегопада, который обрушился на город 8 февраля. Очевидцы рассказали, что на утреннем совещании мэр высказал свои замечания главам районов и комитету по благоустройству, пишет Ура.ру со ссылкой на свой источник.

Он обсудил проблемы с неудовлетворительной очисткой тротуаров. Также были высказаны претензии к управляющим компаниям, которые не убирали снег со дворов. Мэр подчеркнул, что намерен провести осмотр территории вечером или ночью, чтобы изучить технологические карты.

Финансисты также были подвергнуты критике, как отметил другой источник. По его словам, поручение, которое было дано осенью 2023 года относительно обеспечения сотрудников ДЭУ горячим питанием, до сих пор не было выполнено. Этот вопрос был обсужден с начальницей департамента финансов мэрии, потому что заместитель мэра находился на отдыхе.

Ранее сообщалось, что дороги Нижнего Тагила убираются круглочуточно во время снегопадов.

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#Город#Снегопад#Циклон#Уборка снега#Тротуары#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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