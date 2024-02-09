Мэр Екатеринбурга отругал чиновников из-за плохой уборки улиц

Финансисты также были подвергнуты критике, как отметил другой источник. По его словам, поручение, которое было дано осенью 2023 года относительно обеспечения сотрудников ДЭУ горячим питанием, до сих пор не было выполнено. Этот вопрос был обсужден с начальницей департамента финансов мэрии, потому что заместитель мэра находился на отдыхе.