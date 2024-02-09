Мэр Екатеринбурга отругал чиновников из-за плохой уборки улиц

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Алексей Орлов выразил недовольство действиями ответственных служб в устранении последствий сильного снегопада, который обрушился на город 8 февраля. Очевидцы рассказали, что на утреннем совещании мэр высказал свои замечания главам районов и комитету по благоустройству, пишет Ура.ру со ссылкой на свой источник.
Он обсудил проблемы с неудовлетворительной очисткой тротуаров. Также были высказаны претензии к управляющим компаниям, которые не убирали снег со дворов. Мэр подчеркнул, что намерен провести осмотр территории вечером или ночью, чтобы изучить технологические карты.
Финансисты также были подвергнуты критике, как отметил другой источник. По его словам, поручение, которое было дано осенью 2023 года относительно обеспечения сотрудников ДЭУ горячим питанием, до сих пор не было выполнено. Этот вопрос был обсужден с начальницей департамента финансов мэрии, потому что заместитель мэра находился на отдыхе.
Ранее сообщалось, что дороги Нижнего Тагила убираются круглочуточно во время снегопадов.