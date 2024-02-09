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Published Сегодня, 08:53

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Updated Сегодня, 08:55

В Екатеринбурге предлагают увеличить плату за размещение киосков

Плата за размещение киосков может увеличиться в Екатеринбурге

9 февраля 2024, 08:53
Фото: 1MI

В Екатеринбурге предлагают увеличить плату за размещение киосков

В Екатеринбурге планируется ввести дополнительные коэффициенты по оплате для новых ларьков и киосков, появившихся в городе.

По словам главы департамента потребрынка Максима Чаплыгина, администрация уже внесла в гордуму предложения по изменению этих условий.

После анализа рынка аренды коммерческой недвижимости, был разработан новый порядок расчета платы. Отмечается, что это экономически обоснованный подход, пишет «Коммерсант».

Кроме того, Чаплыгин добавил, что мэрией предлагается ввести дополнительные коэффициенты. Например, если киоск находится в центре Екатеринбурга, то цена выше. Коэффициент будет действовать соответственным образом и по показателю потока клиентов.

Дело в том, что некоторые НТО вносят неправомерно малую плату. В пример Чаплыгин привел 14 киосков по продаже лотерейных билетов. Они вносят ежемесячную плату от 60 до 250 рублей. Он считает, что эту ситуацию нужно исправлять.

Новые правила будут действовать по новым договорам. Те киоски, которые уже работают, будут подчиняться старым правилам. Если парламентарии поддержат эту идею, то коэффициенты будут введены с ближайшей осени.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге закроют единственный музей СССР. Причина — неподъемная для хозяев музея новая плата за аренду помещения.

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