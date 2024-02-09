Плата за размещение киосков может увеличиться в Екатеринбурге

Дело в том, что некоторые НТО вносят неправомерно малую плату. В пример Чаплыгин привел 14 киосков по продаже лотерейных билетов. Они вносят ежемесячную плату от 60 до 250 рублей. Он считает, что эту ситуацию нужно исправлять.